 

Суд арестовал собственника шахты «Листвяжная»

16.12.2021, 2:43, Новости дня
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Президента холдинга «СДС» и основного собственника шахты «Листвяжная», где 25 ноября произошел взрыв метана, Михаила Федяева арестовали до 14 февраля.

Решение вынесено Центральным районным судом Кемерова.

«Суд постановил избрать в отношении Федяева Михаила Юрьевича меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 февраля 2022 года», – передает РИА «Новости».

Позже стало известно об аресте до 25 января генерального директора холдинговой компании «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева по делу о трагедии на шахте «Листвяжная». 

Следствие просило арестовать Федяева до 14 февраля, а защита требовала отклонить это ходатайство, ограничившись домашним арестом. Сам бизнесмен не считает себя виновным, так как не знает, как мог повлиять на произошедшее в шахте. Он надеется на то, что следствие установит причины трагедии и найдет виновных.

Ранее сообщалось о задержании Михаила Федяева, гендиректора Геннадия Алексеева, технического директора компании Антона Якутова и главного инженера ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолия Лобанова.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Трагедия в шахте произошла 25 ноября, когда под землей взорвался метан. В шахте находились 285 человек. Вместе с сотрудниками МЧС погибшими считаются 51 человек. 



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