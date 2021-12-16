Россиянин получил 6,5 лет колонии за подготовку массового убийства

Житель Орловской области, признанный виновным в подготовке нападения с использованием оружия и самодельного зажигательного устройства в местах массового скопления людей, приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима, информирует пресс-служба УФСБ РФ по Орловской области.

Приговор вынесен Советским районным судом города Орла. Мужчину признали виновным по статье за покушение на убийство, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также его ждет ограничение свободы сроком на 1 год 10 месяцев, передает РИА «Новости».

Отмечается, что 22-летний житель Орловской области был задержан в 2019 году. Для реализации своего плана по нападению он изготовил «Коктейль Молотова», а также купил полуавтоматическое ружье и патроны к нему.

Для нападения он тренировал навыки обращения с оружием. Мужчину обезвредили оперативники регионального УФСБ.