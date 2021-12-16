 

Вооруженные люди захватили правительственные здания в Ливии

16.12.2021, 2:41, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Триполи за восемь дней до выборов президента Ливии вооруженные люди захватили правительственные здания, сообщают СМИ.

Захвачены штаб-квартира правительства национального единства и здание минобороны. Ряд районов Триполи обесточен, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Аль-Джамахирия».

Напомним, президентские выборы в стране запланированы на 24 декабря. В них собирается принять участие сын экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Внешнеторговый оборот РФ упал на 16%

08.11 / СМИ предположили, куда Трамп может скрыться после выборов

17.05 / LG распродает остатки смартфонов своим сотрудникам

13.08 / СК задержал трех участников банды террористов в калмыцкой колонии

03.09 / Лукашенко провёл перестановки в силовых ведомствах Белaруси

29.12 / Семь украинцев полтора года не могут сойти с судна на стоянке в Китае

18.12 / Российские синхронистки нашли способ обойти запрет на исполнение гимна

06.08 / Два района Амурской области ставят рекорд по распространению коронавируса

01.09 / Индия побила рекорд по количеству заражений коронавирусом за сутки

14.12 / Куда украинцам можно поехать на праздники. Список популярных стран и условия въезда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика