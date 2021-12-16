Вооруженные люди захватили правительственные здания в Ливии

В Триполи за восемь дней до выборов президента Ливии вооруженные люди захватили правительственные здания, сообщают СМИ.

Захвачены штаб-квартира правительства национального единства и здание минобороны. Ряд районов Триполи обесточен, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Аль-Джамахирия».

Напомним, президентские выборы в стране запланированы на 24 декабря. В них собирается принять участие сын экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи.