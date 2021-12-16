 

В Иране новость о возможном снятии санкций отметили ракетным салютом в сторону Израиля

16.12.2021, 2:31, Разное
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Жители Керманшаха на западе Ирана с размахом отметили заявление Джо Байдена о готовности снять со страны экономические санкции. Жители города устроили народные гуляния, закончившиеся ракетным салютом по направлению к Израилю.

Мэр Керманшаха Юзеф Хамадани заявил, что жители его города сильнее других страдают от американских санкций, не имея возможности продавать нефть в Китай под маркой «Сделано в Иране». Вместо этого жители нефтеносной провинции вынуждены маскировать свой товар в контейнерах, принадлежащих третьим странам – Саудовской Аравии, ОАЭ и Ираку. По словам Хамадани, это очень сильно демотивирует сотрудников нефтеперерабатывающих предприятий и подрывает их производственный дух и трудовую дисциплину. Снятие санкций позволит Ирану снова продавать свою нефть в открытую и вести рекламные кампании своего топлива.

«Для нас каждое снятие санкций – всегда праздник. Сегодня мы даже дали небольшой ракетный салют по направлению к Израилю. Пусть там тоже порадуются, что скоро мы вернёмся на мировую арену. Наши нефтяники с нетерпением ждут, когда смогут опять потеснить саудитов на рынке, а оружейники готовы изготовить ещё больше ракет. Когда санкции, наконец, снимут, салют будет в несколько десятков раз зрелищнее», – заявил Юзеф Хамадани.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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