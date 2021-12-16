 

Суд приговорил к 11 годам заключения боевика из группы Безлера, который снимал на видео допросы украинских военных

16.12.2021, 2:23, Новости дня
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Прокуроры в суде доказали, что осужденный был участником спецподразделения “Коммуникация” террористической организации “ДНР”.

“С июня 2014-го по январь 2015-го он снимал на видео допросы украинских военнопленных и гражданских лиц, незаконно лишенных свободы представителями незаконных вооруженных формирований РФ. Также, работая видеооператором, осужденный записывал, редактировал и рассылал пропагандистские видео с представителями “ДНР” и производил и распространял так называемые боевые листки группы Безлера. Кроме того, участник террористической организации, применяя к военнопленным психологическое насилие, заставлял их убирать в комнатах следы их пыток и лично контролировал это с оружием в руках”, – говорится в сообщении.

Житель Мариуполя Донецкой области признан виновным в участии в террористической организации, нарушении законов и обычаев войны, а именно жестоком обращении с военнопленным и гражданским населением (ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке.

Контекст:

О задержании в Мариуполе боевика из группы Безлера СБУ сообщала 2 июня 2020 года. Он, по данным следствия, участвовал в пытках украинских военных и мирного населения на временно оккупированных территориях Донецкой области.

По данным “Радіо Свобода”, осужденного зовут Виктор Михеда.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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