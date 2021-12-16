 

Стало известно о планировании теракта несовершеннолетними в Ингушетии

16.12.2021, 2:16, Новости дня
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Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних жителей, которых подозревают в приготовлении к теракту, они планировали взорвать здание полиции, информирует пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, в августе 2021 года двое 17-летних жителей республики, являясь участниками международной террористической организации «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД) приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами и решили совершить подрыв», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Они планировали подорвать здание нацгвардии РФ по Ингушетии и отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции в городе Сунжа. Преступление довести до конца не удалось, так как подозреваемых задержала полиция.

По факту подготовки к нападению возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению взрыва группой лиц по предварительному сговору», по которой парням грозит до 20 лет колонии. Сейчас подозреваемые заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что жителя Орловской области отправили в колонию на 6,6 лет за подготовку к массовому убийству. 



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