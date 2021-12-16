Власти США рассекретили сотни документов по убийству Кеннеди

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16.12.2021, 2:16, Новости дня
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Власти США обнародовали сотни ранее закрытых документов, которые связаны с расследованием убийства президента Джона Кеннеди в 1963 году, подборка отсканированных материалов появилась на сайте национальных архивов США.

«Национальное управление архивов и записей обрабатывает ранее удерживавшиеся записи касательно убийства Джона Ф. Кеннеди во исполнение меморандума президента Джо Байдена… требующего обнародовать допустимые к разглашению записи к 15 декабря 2021 года. Национальные архивы опубликовали записи онлайн», – сказано в сопроводительной записке, передает РИА «Новости».

Американский президент Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. На протяжении более, чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.

Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подписал указ о рассекречивании некоторых материалов, имеющих отношение к теракту в сентябре 2001 года.



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