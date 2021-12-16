 

США призвали РФ предоставить медпомощь украинке Стаценко, удерживаемой в ОРДЛО

16.12.2021, 1:36, Новости дня
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“В эту пору доброй воли наши сердца устремляются к сотням украинцев, несправедливо удерживаемых Россией и подконтрольными ей силами. Мы вместе с их семьями призываем к их немедленному освобождению. Доступ к неотложной медицинской помощи должны получить все задержанные, которые находятся в тяжелом состоянии, включая Наталью Стаценко, которая нуждается в операции, чтобы спасти ее жизнь”, – заявили в дипмиссии.

У цю пору доброї волі наші серця линуть до з сотень українців, несправедливо утримуваних Росією та підконтрольними їй силами. Ми разом із їхніми родинами закликаємо до їх негайного звільнення.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 15, 2021

Контекст:

Украинского врача Наталью Стаценко с 2019 года удерживают под арестом в Донецке боевики “ДНР” за переписку с журналистом и бывшим политзаключенным Станиславом Асеевым. Стаценко арестовали в июле 2019 года в Донецке и обвинили в “шпионаже”. “Судебный” процесс продолжается до сих пор. 

По словам главы организации “Центр общественных свобод” Александры Матвийчук, в последние годы Стаценко имела проблемы с позвоночником – прямо перед задержанием ей должны были делать срочную операцию. В заключении состояние ее здоровья стремительно ухудшилось, а медицинскую помощь она не получает. Женщина страдает от сильной боли и постоянно находится на обезболивающих.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

15 ноября Денисова сообщала, что украинской стороне известно о 301 гражданине Украины, который был незаконно осужден и содержится в местах несвободы в ОРДЛО.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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