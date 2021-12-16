Le Monde – «баланс между открытостью и безопасностью» — Еврокомиссия подготовила проект реформы Шенгенской зоны

Еврокомиссия подготовила проект реформы шенгенского пространства, призванный обеспечить баланс между возможностью свободного перемещения между странами блока для европейских граждан и защитой внешних рубежей, пишет Le Monde. Как отмечает издание, власти ЕС подготовили изменения, колеблясь между защитой своих ценностей и реакцией на реальные события, такие как наплыв мигрантов, пандемия или террористическая угроза, однако обсуждение этого плана в парламенте обещает быть бурным.



Reuters

Ещё до того, как Франция станет председателем Европейского союза, Эммануэль Макрон увидит, как удовлетворится одно из его главных пожеланий — реформа Шенгенской зоны, проект которой должен быть представлен Еврокомиссией Европейскому парламенту в Страсбурге 14 декабря, пишет Le Monde.

Как напоминает издание, последовательно подрываемый террористическими атаками, миграционным кризисом и пандемией COVID-19 принцип свободного передвижения в Европе постепенно уступил место закрытию границ, а затем контролю как за внутренними, так и за внешними рубежами. Ещё сильнее взволновали европейскую дипломатию недавние эпизоды столкновения с «гибридной угрозой», когда мигранты, ставшие жертвами «манипуляций белорусской диктатуры», направились к границам Польши, Латвии и Литвы.

С этого момента комиссия ускорила темп и разработала предложение, текст которого, по информации газеты, в значительной степени соответствует пожеланиям Парижа. Как напоминает Le Monde, на прошлой неделе глава французского государства заявил о своём желании видеть союз, который «знает, как защитить свои границы» от миграционных кризисов, и в котором существовали бы механизмы поддержки и солидарности в случае кризиса на границе страны — члена блока.

В предложении упоминается возможность для страны отказать во въезде мигрантам и отправить их обратно в соседнее государство, если есть «чёткие признаки» того, что они прибыли напрямую из этой страны. Как поясняет издание, это попытка решить проблему «вторичных перемещений», которая до сих пор остаётся нерешённой: хотя в Дублинском регламенте говорится, что человек должен просить убежища в государстве, через которое он попал в ЕС, многие мигранты подают документы сразу в нескольких странах или пересекают государства, не запрашивая убежища.

Другая глава текста реформы посвящена определению «механизма общих ответных мер» в случае повторения миграционного кризиса, подобного произошедшему на белорусско-польской границе. Цель состоит в том, чтобы не оставить страну с проблемой один на один, как это случилось с Польшей, и избежать трагических последствий и своего рода легализации принудительного возвращения беженцев на родину. «Совместная оценка ситуации» должна обеспечить более согласованные, взвешенные действия, которые будут соответствовать ценностям, отстаиваемым Союзом, пишет газета.

Затронутые страны, как предлагается в тексте, смогут ограничить количество контрольно-пропускных пунктов на своей территории и усиливать наблюдение, «не нарушая основных прав» беженцев. Комиссия также предлагает предоставить странам четыре недели вместо предусмотренных в настоящее время 3—10 дней для регистрации и рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища. Теоретически это позволило бы мигрантам получить реальный и эффективный доступ к такой процедуре, однако на практике это может привести к тому, что просители будут долго ждать на границе при минимальной помощи со стороны государств, отмечает издание. Тем не менее Брюссель обещает, что беженцы смогут обратиться за помощью к гуманитарным организациям, таким как Frontex, Европол и Европейское агентство по предоставлению убежища, — в чём Польша им категорически отказала.

В документе комиссии также предполагается извлечь уроки из пандемии и попытаться унифицировать процедуры, касающиеся ограничений на поездки, чтобы избежать путаницы и недоразумений, пишет Le Monde. Речь идёт об общем определении правил, ограничений и исключений (в отношении тех, для кого путешествия — средство первой необходимости, ведь 1,7 миллионов европейцев живут не в той стране, в которой работают).

Помимо этого, речь идёт о спасении того, что осталось от одного из самых знаковых достижений европейского строительства, подчёркивает газета. Около 3,5 миллионов европейцев ежедневно пересекают границу другой страны ЕС, поэтому необходимо постараться максимально сохранить принцип открытости внутренних границ без постоянного контроля. Колеблясь между защитой принципов и реализмом, продиктованным последними событиями, европейские власти предлагают ряд изменений. В частности, предлагается усилить полицейский контроль и улучшить сотрудничество между службами соседних стран, прежде чем принимать решение о закрытии границы.

В тексте также говорится о необходимости тщательного обдумывания перед введением пограничного контроля между странами сроком более чем на шесть месяцев и об обязательстве определить «соразмерность и необходимость» этих мер, если этот срок превысит 18 месяцев. В любом случае максимальная продолжительность этих мер не должна превышать 24 месяца. «Обсуждение этого плана с Европейским советом, и особенно с парламентом, обещает быть бурным», — констатирует издание.