 

Россия сократила вложения в госдолг США

16.12.2021, 1:32, Новости дня
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В октябре РФ располагала американскими государственными ценными бумагами на 3,720 млрд долларов, сообщил минфин США.

На долгосрочные облигации пришлось 554 млн долларов, на краткосрочные – 3,1 млрд. В сентябре объем вложений РФ в американские государственные ценные бумаги составлял 3,918 млрд долларов, передает ТАСС.

Напомним, резко сокращать вложения в американский госдолг РФ начала в 2018 году. До этого с 2007 года РФ наращивала в своих резервах трежерис. Пик пришелся на 2010 год – тогда РФ одолжила американцам более 175 млрд долларов.



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