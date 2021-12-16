Премьер Италии выразил надежду на отказ от санкций по «Северному потоку – 2»

Италия надеется, что не будет необходимости вводить санкции против проекта «Северный поток – 2», так как это значительно отразится на ценах на энергорынке, сообщил 15 декабря премьер-министр Италии Марио Драги, выступая в Сенате.

«Если (газопровод «Северный поток – 2» – прим. ВЗГЛЯД) должен стать частью аппарата санкций, в чем, как мы надеемся, не будет необходимости, но если это станет неизбежным, ясно, что это значительно отразится на ценах на газ», – цитирует Драги ТАСС.

По словам политика, геополитический фактор влияет на цены на газ, а газопровод может стать инструментом ведения переговоров в политике между странами Европы и Россией.

Ранее сообщалось, что некоторые ведущие страны Евросоюза выступили против введения новых санкций против РФ и предпочли переговоры. Так, за диалог выступили Германия и Франция.