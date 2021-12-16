Польша призвала ЕС быть щедрее к странам «Восточного партнерства» из-за России

Помощь ЕС странам «Восточного партнерства» (Азербайджану, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии, Украине) должна быть щедрее, чтобы там не доминировала Россия, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Моравецкий призвал ЕС «протянуть руку помощи» этим странам из-за «агрессивного подхода России». ЕС должен не только оставить двери открытыми для этих стран, но и «предложить что-то привлекательное, чтобы центр тяжести все больше и больше смещался в сторону Запада», сказал он.

«Либо РФ будет доминировать на протяжении новых десятилетий над странами «Восточного партнерства», либо ЕС больше откроется, и эти государства будут больше связаны с торговой, экономической, социальной, культурной точек зрения с Европейским союзом», – приводит его слова ТАСС.

Моравецкий сказал, что во время саммита «Восточного партнерства» обсуждались «по-настоящему чувствительные» санкции против России. Комментируя якобы возможную эскалацию ситуации на Украине из-за действий России, он заявил, что «будет сторонником жестких санкций в этой ситуации».

Напомним, в Брюсселе стартовал саммит «Восточного партнерства», на котором будут присутствовать лидеры Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии и Украины. Также заявлено участие Белоруссии, при этом страну будет представлять пустой стул.