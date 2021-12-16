ФРС предсказала усиление инфляции в США

Федеральная резервная система США повысила прогноз на 2021 год по инфляции до 5,3% с 4,2% в сентябре.

Прогноз по росту ВВП США на 2021 год ухудшен до 5,5% с сентябрьских 5,9%, по безработице – улучшен до 4,3% с 4,8%. На 2022 год прогноз по росту ВВП улучшен до 4% с 3,8%, по безработице – до 3,5% с 3,8%, по инфляции повышен до 2,6% с 2,2%. Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2021 год повышен до 4,4% с 3,7%, а на 2022 год – до 2,7% с 2,3%.

ФРС по итогам декабрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0–0,25% годовых. Все 18 членов комитета по открытым рынкам ФРС прогнозируют повышение ставки в 2022 году, передает РИА «Новости».

ФРС заверила, что учла появление штамма «омикрон» в уточненных прогнозах. Однако пока неясно, насколько штамм коронавируса повлияет на американскую экономику, сообщил глава ФРС Джером Пауэлл.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил о вине Америки в разгоне мировой инфляции. «Уже два года подряд они верстают бюджет с дефицитом в 15%. Этот дефицит гасят за счет чего? За счет эмиссии. Отсюда инфляция», – сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.