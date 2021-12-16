“Интересным опытом было час сидеть напротив Кивы”. Комитет ВР не поддержал предложение лишить журналиста Мокрика аккредитации

“Моя позиция была максимально проста: есть положение об аккредитации журналистов в Верховной Раде, и там есть пункт 20, где перечислены основания для лишения аккредитации. Вот они все: “…в случае неоднократного или грубого нарушения лицом порядка и процедуры работы Верховной Рады Украины, порядка допуска к помещениям Верховной Рады Украины, условий и общего режимп работы парламента, установленного в Верховной Раде Украины порядка доступа к информации и документам и техническим средствам”. Точка. Если такие нарушения не зафиксированы, лишать аккредитации нет оснований”, – подчеркнул Мокрик.

По его словам, несмотря на это, глава комитета, нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич и руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк все равно предлагали лишить его аккредитации.

“Однако комитет в целом (пока) такое предложение не поддержал. Отдельно интересным опытом было час сидеть напротив Ильи Кивы”, – написал журналист.

https://www.facebook.com/danylo.mokryk/posts/10159655025758700

Контекст:

1 декабря проект Bihus.info сообщил, что 16 ноября во время обысков в доме Кивы в Козине Киевской области правоохранители обнаружили слитки золота на сумму свыше 1 млн грн, а также картину, на которой он изображен в образе итальянского диктатора Бенито Муссолини. Об этом журналисты Bihus.info рассказали со ссылкой на свои источники. В выпуске этой программы именно Даниил Мокрик продемонстрировал фотографии денег и золота, якобы найденных во время обыска дома Кивы.

2 декабря авторы удалили видео с этим сюжетом, руководитель проекта Денис Бигус принес извинения аудитории и СМИ, распространившим эту информацию, так как, по его словам, источник Bihus.іnfo в правоохранительных органах предоставил им для расследования фото, связанное не с Кивой, а с другим делом.

После этого Кива обратился в парламентский комитет по вопросам свободы слова с требованием о лишении Мокрика аккредитации при Верховной Раде за “грубое нарушение журналистской этики и распространение откровенно ложной информации”.

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