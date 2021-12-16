Словения подписала декларацию о европейской перспективе Украины

Документ опредделяет приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Словенией в рамках стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Европейском союзе, отметили в ОПУ.

Декларация констатирует, что в соответствии со ст. 49 Договора о Европейском союзе “Украина, как и любое европейское государство, которое уважает ценности, закрепленные в ст. 2 настоящего Договора, и обязуется им следовать, может подать заявку на членство в Евросоюзе в случае соблюдения всех условий и обязательств”.

“В документе подтверждается значительный прогресс, достигнутый нашим государством в контексте имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, а также настроенность на продолжение реформ. При этом Словения будет поддерживать соответствующие усилия Украины, в частности, по дальнейшему реформированию в направлении децентрализации. С подписанием совместной декларации на уровне президента Украины и премьер-министра Словении фиксируется поддержка словенской стороной европейской перспективы нашего государства”, – говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил Словению за поддержку евроинтеграции Украины и практическую помощь в реформах.

В Бельгии Зеленский участвует в саммите Восточного партнерства.

Контекст:

Первой страной, поддержавшей стремление Украины вступить в ЕС, стала Литва, это произошло 18 марта 2021 года. 3 мая декларацию подписала Польша, 8 мая – Латвия, 19 мая – Эстония. Совместное заявление со Словакией было подписано 2 ноября, а с Хорватией – 8 декабря.

Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции.

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что Украина хотела бы стать членом Евросоюза в течение 5–10 лет, но это зависит не только от Киева, но и от 27 других стран – членов ЕС.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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