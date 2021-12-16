 

Словения подписала декларацию о европейской перспективе Украины

16.12.2021, 0:07, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Документ опредделяет приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Словенией в рамках стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Европейском союзе, отметили в ОПУ.

Декларация констатирует, что в соответствии со ст. 49 Договора о Европейском союзе “Украина, как и любое европейское государство, которое уважает ценности, закрепленные в ст. 2 настоящего Договора, и обязуется им следовать, может подать заявку на членство в Евросоюзе в случае соблюдения всех условий и обязательств”.

“В документе подтверждается значительный прогресс, достигнутый нашим государством в контексте имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, а также настроенность на продолжение реформ. При этом Словения будет поддерживать соответствующие усилия Украины, в частности, по дальнейшему реформированию в направлении децентрализации. С подписанием совместной декларации на уровне президента Украины и премьер-министра Словении фиксируется поддержка словенской стороной европейской перспективы нашего государства”, – говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил Словению за поддержку евроинтеграции Украины и практическую помощь в реформах.

В Бельгии Зеленский участвует в саммите Восточного партнерства.

Контекст:

Первой страной, поддержавшей стремление Украины вступить в ЕС, стала Литва, это произошло 18 марта 2021 года. 3 мая декларацию подписала Польша, 8 мая – Латвия, 19 мая – Эстония. Совместное заявление со Словакией было подписано 2 ноября, а с Хорватией – 8 декабря.

Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции.

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что Украина хотела бы стать членом Евросоюза в течение 5–10 лет, но это зависит не только от Киева, но и от 27 других стран – членов ЕС.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / НАСА зафиксировало одновременно два световых явления над Аляской

31.08 / Le Monde – в МАГАТЭ подозревают, что КНДР вернулась к ядерной программе

02.07 / В РФ оштрафуют продавца гаджета на 200 000 рублей, если на нем не будет отечественного поисковика

06.07 / Джапарова рассказала, каким стал Крым после аннексии

15.06 / США и Евросоюз достигли перемирия в споре, который длился 17 лет

28.02 / Похищенных нигерийских школьниц освободили

11.11 / В “Укрэксимбанке” объяснили, почему восстановили на должностях сотрудников, напавших на журналистов

31.12 / Корреспондент Das Erste – брексит никогда не закончится, несмотря на соглашение

24.09 / Су-27 поднимался в воздух из-за летевшего над Польшей американского самолета

25.02 / Актер Щербаков опроверг сообщения о заболевании коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика