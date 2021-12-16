+38 °С. В Арктике официально зарегистрирован температурный рекорд

“Этот новый для Арктики рекорд является очередным показателем в серии наблюдений… об экстремальных метеорологических и климатических явлениях и [является] тревожным сигналом изменения нашего климата. В 2020 году также был зафиксирован новый температурный рекорд (18,3 °C) для Антарктического континента”, – сообщил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Сейчас исследователи организации проверяют показания температурных рекордов в Долине Смерти (Калифорния, США) и на Сицилии (Италия).

Контекст:

Согласно научным исследованиям, глобальное потепление в Арктике происходит в два раза быстрее, чем в остальной части планеты. В отчете “Климат Шпицбергена в 2100 году” говорится, что средние температуры на архипелаге между 2070-м и 2100 годами поднимутся на 7–10 °C.

В ноябре 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое предполагает меры по недопущению изменения климата.

Соглашение предусматривает: ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия; замедление роста среднегодовой температуры, с тем чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена; создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.

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