 

CBS News – очередная трагедия в Гаити — как минимум 66 человек погибли в результате взрыва бензовоза

16.12.2021, 0:06, Новости дня
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На севере Гаити в результате взрыва автоцистерны с топливом как минимум 66 человек погибли и десятки получили ранения, передаёт CBS News. Как отмечает канал, эта трагедия стала последней в череде кризисных ситуаций, поразивших страну в этом году после убийства главы государства.

В этом году на Гаити уже было столько потрясений и страданий, и вот сегодня как минимум 66 человек погибли, десятки получили ранения после того, как на севере страны опрокинулся, а затем взорвался бензовоз. Мы должны предупредить вас, что в следующем материале будут шокирующие кадры. С репортажем корреспондент CBS Мануэль Бохоркес.

Столб пламени, образовавшийся в результате взрыва, поднимается в небо над городом Кап-Аитьен после того, как в одном из здешних районов попал в аварию заполненный топливом бензовоз, а доведённые до отчаяния местные жители ринулись набирать вытекавший бензин.

Дневной свет продемонстрировал масштабы разрушений во втором по величине городе Гаити. Как минимум 66 погибших и десятки пострадавших. Больницы переполнены.

«К сожалению, умерло много людей, — сказала мэр города. — Нам не удалось их спасти».

В Гаити нехватка топлива наблюдается на фоне того, как всё большую территорию страны под свой контроль берут банды, которые угоняют или останавливают бензовозы, которые его перевозят.

Эта катастрофа стала последней в череде кризисных ситуаций: от убийства президента страны и произошедшего этим летом масштабного землетрясения до похищения людей, бедности и голода, от которых страдает местное население.

ЛЕОНИ ХЕРМАНТИН, организация Sant La Haitian Neighborhood Center: У нас своего рода перегрузка в плане трагедий.  

Леони Хермантин — сотрудник Sant La Haitian Neighborhood Center, который входит в группу организаций, работающих над отправкой помощи.

ЛЕОНИ ХЕРМАНТИН: Мы знаем, что жители Кап-Аитьен, конечно же, переживут эту трагедию. Но, разумеется, это такая трагедия, которой не должно было быть.  

Сейчас, по её словам, существует острая необходимость в медицинском содействии.

Мануэль Бохоркес, CBS News, Майами.

Дата выхода в эфир 15 декабря 2021 года.



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