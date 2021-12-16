Власти Крыма заявили о смене куратора Украины на Западе

Если раньше Украину курировали американцы, сейчас этим занимаются англичане, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Константинов сказал, что Запад на Украине «делает все что хочет», страной «просто как куклой играют». «Где эта гордость у людей за то, что наши предки отдавали жизни за право самим управлять своей судьбой», – сообщил он. По его мнению, Киев «это взял и отдал без боя», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Миллет».

Напомним, газета Mirror со ссылкой на источники писала, что Великобритания готова предоставить до 600 бойцов Украине из-за якобы готовящегося вторжения России. РФ неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину.