Мужчина и женщина упали на рельсы в московском метро

На станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии Московского метрополитена на рельсы упали два человека, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник ТАСС сообщил, что мужчина и женщина, которые упали на рельсы, живы, «их оперативно подняли на платформу».

В августе в метро Москвы человек упал на пути. В начале апреля в Москве спасли девушку, упавшую на рельсы в метро на станции «Красносельская».