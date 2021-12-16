 

Мужчина и женщина упали на рельсы в московском метро

16.12.2021, 0:02, Новости дня
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На станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии Московского метрополитена на рельсы упали два человека, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник ТАСС сообщил, что мужчина и женщина, которые упали на рельсы, живы, «их оперативно подняли на платформу». 

В августе в метро Москвы человек упал на пути. В начале апреля в Москве спасли девушку, упавшую на рельсы в метро на станции «Красносельская».



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