 

Рада отправила на доработку законопроект об усовершенствовании предоставления медпомощи

15.12.2021, 23:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За документ в первом чтении проголосовало 222 нардепа при необходимом минимуме в 226 голосов. 

Возвращение документа на доработку поддержало 244 парламентария.

Как передает корреспондент издания “ГОРДОН”, представляя законопроект в парламенте, нардеп от “Голоса” Ольга Стефанишина заявила, что затягивание принятия документа приведет к тому, что 200 тыс. человек могут остаться без инсулинов с января 2022 года.

“Кроме этого, законопроект вводит новые стимулы для реализации медреформы в Украине. В первую очередь это мониторинг услуг, которые предоставляются пациентам государством. Благодаря изменениям государство сможет смотреть, насколько качественно и в полном ли объеме пациентам оказывают медицинские услуги за средства госбюджета”, – сказала она.

Также, по ее словам. проект закона утвердил бы, что средства, выделенные на программу медгарантий, должны быть направлены только на нее. Кроме этого, законопроект предлагал ввести реестр пациентов с орфанными заболеваниями.

“Законопроект предлагает усовершенствовать механизм проведения мониторинга соблюдения поставщиками медицинских услуг условий договоров, урегулировать вопросы обеспечения развития электронной системы здравоохранения, ввести кластерный принцип организации госпитальных округов, объединить вторичную и третичную медицинскую помощь в один вид”, – сказал на заседании Верховной Рады один из авторов документа, нардеп от “Слуги народа” Михаил Радуцкий.

Он сказал, что возглавляемый им комитет по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования рекомендовал принять этот законопроект за основу и сократить сроки подготовки ко второму чтению.

Проект закона был зарегистрирован 12 ноября. Его авторы – ряд нардепов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / В Беларуси ветераны “Альфы” выступили с осуждением действий силовиков в ходе массовых протестов в стране

19.07 / Euronews – единственное в мире рассекреченное хранилище ядерных боеголовок в Чехии напоминает об опасности «ядерной гонки»

10.07 / В столице Сомали прогремел взрыв на оживленном перекрестке. Боевики хотели устранить комиссара полиции

04.09 / Венгрия отказалась утверждать пакет помощи экономике ЕС

26.02 / Работа завода Tesla остановилась на два дня из-за проблем с комплектующими

20.03 / Премьер-министр Франции привился вакциной AstraZeneca от COVID-19

24.10 / Атомные часы помогли подтвердить теорию относительности

24.09 / Байдена призвали сделать помощь «Северному потоку – 2» «разрушительной»

25.12 / Воспитанников детского сада госпитализировали с отравлением в Ивановской области

03.06 / Эрдоган заявил, что получил три прививки от COVID

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика