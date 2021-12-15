Глава ВОЗ – не стоит недооценивать угрозу «омикрона» и надеяться на одни вакцины

Новое исследование, проведённое в ЮАР, показало, что заболевание «омикроном» протекает не так тяжело, как у предыдущих штаммов, и заражённым реже требуется госпитализация. Тем не менее директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус предостерёг страны от беспечного отношения к вирусу, который, по его словам, всё ещё может обрушить неподготовленные системы здравоохранения, передаёт CNN.

Омикрон-штамм также стремительно распространяется в Европе. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний заявляет, что сейчас там уже более двух тысяч случаев на фоне роста заражений от неизвестного источника. Новое исследование, проведённое в ЮАР, даёт ещё более чёткое представление о том, как вакцины сопротивляются штамму «омикрон».

С нами на связи из Йоханнесбурга корреспондент CNN Дэвид Маккензи. Дэвид, как нам известно, новое южноафриканское исследование показывает, что люди, заразившиеся «омикроном», реже попадают в больницу. Что вы можете нам рассказать об этом?

ДЭВИД МАККЕНЗИ, корреспондент CNN: Всё верно, Анна. Это первое исследование в реальных условиях. Как вы знаете, ему предшествовали лабораторные исследования, которые проверяли, как «омикрон» может воздействовать на существующие вакцины.

В основе нового исследования анализ медицинской статистики, которую собрала крупнейшая в стране частная страховая компания Discovery Health Group. Предварительные ранние результаты показывают, что тяжесть «омикрона» действительно гораздо ниже по сравнению с прошлыми волнами. Но есть один существенный нюанс: неочевидно, связано это с самим штаммом вируса или с высоким иммунитетом, полученным от предыдущего заражения

и относительно высокого уровня вакцинации некоторых уязвимых групп.

Эти подробности предстоит выяснить. Но на личном опыте, в больницах и среди лечащих врачей, с которыми я беседовал, существует ощущение, что по крайней мере на местном уровне и в регионе текущая волна проходит не так тяжело, как предыдущие. Тем не менее глава ВОЗ предупреждает: даже если эти выводы окажутся верными, есть множество поводов для опасений.

ТЕДРОС ГЕБРЕЙЕСУС, директор ВОЗ: Разумеется, к настоящему времени мы усвоили, что, недооценивая этот вирус, мы подвергаем себя риску. Даже если «омикрон» действительно вызывает менее тяжёлые заболевания, огромное количество случаев может снова сокрушить неподготовленные системы здравоохранения. Я должен выразиться предельно ясно: вакцины сами по себе не выведут ни одну страну из этого кризиса.

ДЭВИД МАККЕНЗИ: В дальнейшем он заявил, что ключевым являются не только вакцины, но и, конечно же, нефармацевтические меры, о которых нам хорошо известно и от которых, вероятно, многие уже устали. А именно: ношение масок, соблюдение социальной дистанции, избегание массовых собраний. Как вы можете видеть, некоторые из этих мер вновь вводятся в некоторых частях мира.

Здесь, в ЮАР, наблюдается резкий рост новых случаев, Анна. Но на данном этапе он не приводит к перегрузке больниц. Понадобится несколько недель, чтобы отделить зёрна от плевел и полностью понять происходящее. И, разумеется, ситуация в различных странах будет отличаться, исходя из охвата вакцинации, количества ранее переболевших и типа вакцины. Всё это очень сложно, и, к сожалению, невозможно дать простые ответы о том, что произойдёт дальше. Анна?

Да, учитывая, что только 26 процентов населения ЮАР вакцинировались, ей предстоит ещё долгий путь. С нами на связи из Йоханнесбурга был Дэвид Маккензи. Большое вам спасибо.



Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 15 декабря 2021 года.