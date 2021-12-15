Зеленский призвал к мощным санкциям против РФ до «эскалации»

Киев заинтересован в мощной санкционной политике Запада против РФ не после, а до начала вероятной эскалации, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский, комментируя предложения ряда стран отреагировать «на вероятную эскалацию после вероятной эскалации со стороны» Москвы, заявил: «Мы смогли объяснить нашим европейским коллегам, что… наше государство интересует мощная санкционная политика до вероятной эскалации». По его словам, при таком подходе «вероятной эскалации, может, и не будет», удастся «действительно остановить тот военный конфликт, который происходит на востоке» Украины.

Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является «серьезнейший инструмент для разговора» с Россией, причем «очень справедливый». Президент Украины отметил, что этот «инструмент» сейчас «находится в руках лидеров некоторых стран Европы», Берлин «в этом вопросе играет одну из важных ролей», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Рада».

«Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении того же Минска или другие шаги для окончания военного конфликта на востоке страны могли бы быть решены», – сказал Зеленский, добавив, что Киев готов к любому формату переговоров с Россией по урегулированию.