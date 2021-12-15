 

Зеленский призвал к мощным санкциям против РФ до «эскалации»

15.12.2021, 23:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Киев заинтересован в мощной санкционной политике Запада против РФ не после, а до начала вероятной эскалации, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский, комментируя предложения ряда стран отреагировать «на вероятную эскалацию после вероятной эскалации со стороны» Москвы, заявил: «Мы смогли объяснить нашим европейским коллегам, что… наше государство интересует мощная санкционная политика до вероятной эскалации». По его словам, при таком подходе «вероятной эскалации, может, и не будет», удастся «действительно остановить тот военный конфликт, который происходит на востоке» Украины.

Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является «серьезнейший инструмент для разговора» с Россией, причем «очень справедливый». Президент Украины отметил, что этот «инструмент» сейчас «находится в руках лидеров некоторых стран Европы», Берлин «в этом вопросе играет одну из важных ролей», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Рада».

«Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении того же Минска или другие шаги для окончания военного конфликта на востоке страны могли бы быть решены», – сказал Зеленский, добавив, что Киев готов к любому формату переговоров с Россией по урегулированию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / Крым обеспечат артезианской водой из новых скважин

01.08 / В Северной Осетии туристку заподозрили в осквернении «Города мертвых»

19.08 / Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны “Крым”

10.02 / Сенат США назвал конституционной процедуру импичмента Трампа

04.08 / США обвинили Иран в захвате танкера в Оманском заливе

09.10 / Авербух отреагировал на критику в адрес Загитовой

06.07 / В детском саду в Тернополе пятеро воспитанников заболели COVID-19

12.11 / Шмыгаль заявил, что Украине хватит угля и газа на отопительный сезон

03.03 / СБУ изучает интервью Медведчука российским пропагандистам

19.08 / Полиция начала проверку после видео с избиением девушки в ТЦ Челябинска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика