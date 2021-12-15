 

Мнение: Противолодочный “Ответ”

15.12.2021, 23:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На ТОФе прошли успешные испытания нового противолодочного комплекса "Ответ".
"Ответ" представляет собой модернизированную ракету "Калибр" предназначенную для поражения подводных целей.

Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в акватории Японского моря произвёл пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ» по подводной цели.
Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель.
Корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» предназначен для поражения подводных лодок.
Для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр».

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Трендовый аксессуар осени, который многие стесняются носить: как выглядеть настоящей модницей в шляпе

10.11 / Мнение: На польско-арабской границе

17.12 / Как быстро восстановить дыхание и обоняние после коронавируса

11.05 / Кто виноват? – Личное мнение

07.07 / Мнение: Коронавирус и пустота

20.07 / В целях лечения тяжелых травм Шарлиз Терон проведут три операции

14.11 / Медики объяснили, почему не всем людям нужно худеть

02.07 / Кардиолог Кореневич рассказала о «самом главном убийце» организма

17.05 / Samsung и LG на этой неделе покажут новые дисплеи: вибрирующий и складной

23.09 / Ксения, которая никогда не врёт – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика