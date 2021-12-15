Мнение: Противолодочный “Ответ”

На ТОФе прошли успешные испытания нового противолодочного комплекса "Ответ".

"Ответ" представляет собой модернизированную ракету "Калибр" предназначенную для поражения подводных целей.

Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в акватории Японского моря произвёл пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ» по подводной цели.

Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель.

Корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» предназначен для поражения подводных лодок.

Для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр».

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