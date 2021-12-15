 

Девушка увеличила губы в 25 раз, что бы показать, что такое идеальный размер

15.12.2021, 22:48, Разное
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У девушки есть мечта – она фанатеет от подружек Bratz и мечтает стать похожей на одну из них.

Чтобы достичь желаемой цели, девушка двадцать шесть раз посещала косметолога для того, чтобы сделать полноту и форму губ идеальной.

Андреа Иванова из Болгарии уже сделала 26 уколов красоты в губы. Но девушка не считает, что пора останавливаться, она продолжает идти к своей цели и уже готовится к следующей косметологической процедуре.

Мечта быть похожей на куклу у девушки появилась три года назад. Тогда на впервые посетила специалиста и ввела в губы филер.

Результат ее впечатлил, поэтому такие походы стали регулярными.

Андреа считает, что побывала в лучших болгарских клиниках, пробовала различные составы. Также она планирует сделать грудь на несколько размеров больше.

Заметно, что женщина в принципе довольна тем, что видит в зеркале, но все еще стремится к совершенству. Не так давно девушка все же сделала очередной укол в губы. Далее планирует приступить к коррекции других частей лица.



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