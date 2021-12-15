 

Toyota инвестирует $35 млрд для выпуска 30 новых моделей электромобилей

15.12.2021, 22:36, Новости дня
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Toyota нацелена на увеличение глобальных продаж электромобилей на аккумуляторных батареях на 3,5 млн единиц в год к концу десятилетия, заявил генеральный директор компании Акио Тойода.

Японский автопроизводитель на $4,4 млрд увеличит инвестиции на аккумуляторные технологии, также планируются инвестиции в другие типы электромобилей, включая гибридные и водородные.

Toyota стремится к тому, чтобы на электромобили приходилось 100% продаж автомобилей компании в Европе, Северной Америке и Китае к 2030 году и во всем мире к 2035 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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