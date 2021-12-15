Богдан об угрозах Зеленского: Враг на границе, в стране все кризисы, а ты бегаешь, чтобы посадить журналистов и блогеров

“Мне – нет. Ну, кроме Владимира Александровича [Зеленского], который дела заказывает и посадить требует, нет… Бл…дь, человек, который веерно рассказывает, кого он, блин, посадит, – это очень плохая карма. Это я не знаю ни одного, у которого это хорошо закончилось, – сказал Богдан. – Ответка от общества – она будет очень плохая, очень сильная. Не воспринимают у нас в стране сумасшедшего диктатора, который обещает посадить всех”.

Украина “это не любит”, отметил Гордон.

“Они думают, что можно какими-то ботами, лидерами мнений и шизофрениками испугать – кого? Гордона, всех испугать… Ты очень боишься их?.. Смотри: посадить… Если ты говоришь, что, если ты принял себя внутреннее решение, ты это не орешь, бл…дь, на каждом столбе. Человека сначала посадят, а ты будешь делать вид, что ты его защищаешь. Ты же президент. Что же ты бегаешь, как этот… на всех столбах кукарекаешь? “Того посажу, этого посажу, того посажу…”. Страна, бл…дь, слушай… враг на границе, у тебя лебеди летят, у тебя все кризисы, бл…дь. И ты бегаешь… ты занимаешься, чтобы посадить журналистов, каких-то блогеров, бл…дь, [нардепа Гео] Лероса”, – подчеркнул Богдан.

Контекст:

Зеленский является основателем студии “Квартал 95”, до избрания президентом был ее художественным руководителем. Он был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. “Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени”, – сказал он в сентябре 2019 года.

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний, а в октябре 2021 года сказал, что еще “ничего не решил по поводу второго срока”.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.

В конце ноября 2021 года в эфире телеканала “Украина 24” Гордон рассказал, что разочаровался в президенте Зеленском. Он напомнил, что в 2019 году выступал категорически против переизбрания Порошенко и публично агитировал голосовать за Зеленского, надеясь, что тот быстро проведет необходимые реформы. Но за два с половиной года президентства Зеленского, по мнению журналиста, в Украине “не была проведена ни одна заметная реформа, даже не стартовала борьба с коррупцией, мы наблюдаем только еще большую концентрацию власти вокруг Офиса президента и давление на свободу слова”. После этого заявления Зеленский сказал журналистам, что Гордон “аж из штанов выбрасывается”, так не хочет, чтобы он шел на второй президентский срок. Гордон ответил, что Зеленский сам обещал быть главой государства только один срок и должен держать слово, а также обвинил Офис президента в информационной кампании против себя.

Богдан заявил в интервью Гордону, что против него и других критиков власти готовят уголовные производства. После интервью с Богданом Гордон обратился в Офис генпрокурора, СБУ, полицию, ГБР и посольства западных стран в связи с возможным проведением в отношении него негласных следственно-розыскных действий.



Дмитрий ГОРДОН

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