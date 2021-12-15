Guardian – нобелевские лауреаты призвали на 2% сократить военные расходы по всему миру

Видные учёные, удостоенные Нобелевской премии, в открытом письме призвали все страны мира в течение пяти лет ежегодно сокращать на 2% расходы на оборону, пишет The Guardian. Половину вырученных средств подписавшиеся предлагают передать в фонды ООН, которые направят их на решение общих проблем, связанных с пандемиями, изменениями климата и бедностью.



Reuters

Свыше 50 нобелевских лауреатов подписали открытое письмо с призывом ко всем странам мира в течение следующих пяти лет сокращать на 2% в год расходы на оборону, пишет The Guardian. Половину сэкономленных таким образом денег предлагается направить в фонд ООН для борьбы с пандемиями, климатическим кризисом и крайней бедностью.

Как рассказывает издание, послание опубликовано в то время, когда растущая в мире напряжённость привела к стабильному увеличению трат на вооружение. «Правительства отдельных стран вынуждены увеличивать военные расходы, потому что остальные так делают, — говорится в заявлении. — Механизм обратной связи поддерживает ускоряющуюся гонку вооружения — колоссальную трату ресурсов, которые можно было бы использовать гораздо более разумно».

Открытое письмо, составленное итальянским физиком Карло Ровелли, поддержали многие учёные и математики, в том числе британский математик и физик Роджер Пенроуз, а также нобелевские лауреаты: британский биохимик Венкатрамана Рамакришнана и американский биолог Кэрол Грейдер. Кроме того, к ним присоединился Далай-лама, получивший Нобелевскую премию мира.

Выдающиеся деятели мира утверждают, что новая гонка вооружения может привести к «разрушительным и смертоносным конфликтам». В то же время у авторов послания есть «простое и конкретное предложение для всего человечества»: они советуют «всем странам — членам ООН договориться о совместном сокращении военных расходов на 2 процента каждый год в течение пяти лет».

Учёные призывают мировых лидеров перечислить половину вырученных таким образом финансовых ресурсов в «мировой фонд под контролем ООН» для борьбы с серьёзными и общими для всего населения Земли проблемами: «пандемиями, изменениями климата и крайней бедностью». По их подсчётам, к 2030 году на счету фонда может оказаться до $1 трлн. При этом, как пишет The Guardian, подписавшие воззвание выражают сомнение, что крупные или средние государства действительно пойдут на сокращение оборонного бюджета, а также что ООН и её организациям передадут какие-либо денежные суммы.