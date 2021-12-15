 

Insider – новый мрачный рубеж — число умерших от COVID в США превысило 800 тысяч

15.12.2021, 22:34, Новости дня
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Количество погибших от коронавируса в Америке перешагнуло отметку в 800 тыс. По мнению некоторых экспертов, многие из этих смертей можно было бы предотвратить своевременной вакцинацией, пишет Insider.


Reuters

Накануне число погибших от коронавируса в Америке превысило 800 тыс. человек. Этот рубеж был пройден спустя день после того, как число заражений COVID-19 в стране перешло за 50 млн, пишет Insider.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) США, несмотря на распространение вакцин, в этом году заболевание унесло больше жизней, чем в прошлом. В 2020-м было зафиксировано более 385 тыс. смертей от вируса, в 2021-м — свыше 410 тыс., отмечает издание.

Согласно информации ЦКЗ США, только 61% американцев полностью привились от COVID-19. При этом ревакцинацию прошли чуть более 27% населения, обращает внимание Insider.

Между тем эксперты и ряд исследований утверждают, что большинство умерших от коронавируса в последние месяцы не были вакцинированы. Фонд семьи Кайзер и Центр здравоохранения Петерсона обнаружили, что с июня 2021 года своевременная прививка могла бы предотвратить 163 тыс. смертей от COVID-19.

Всё это происходит на фоне появления нового штамма «омикрон», который вызывает беспокойство у Всемирной организации здравоохранения. По мнению исследователей, новый «высокозаразный» вариант коронавируса способен обойти защиту, которую дают вакцины.

Однако, по словам директора ЦКЗ США Рошель Валенски, до сих пор в большинстве случаев болезнь у заражённых «омикроном» протекала не так тяжело, как у людей, инфицированных прошлыми штаммами. Вместе с тем эксперты, в том числе ведущий специалист по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи, по-прежнему призывают американцев пройти вакцинацию или получить бустерную прививку для дополнительной защиты, заключает Insider.



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