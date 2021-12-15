 

Ушаков обсудил с советником Байдена Украину

15.12.2021, 22:30, Новости дня
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Помощники президентов РФ и США Юрий Ушаков и Джейк Салливан провели телефонные переговоры, обсудив ситуацию вокруг Украины, сообщил офис Салливана.

Беседа прошла в развитие онлайн-встречи на высшем уровне. Салливан «подтвердил серьезную обеспокоенность» США «концентрацией российских войск на границе с Украиной». Вашингтон сообщил Москве, что «США продолжат тесную координацию с европейскими союзниками и партнерами». Салливан заявил, что американская сторона хочет «средствами дипломатии разрешить стратегические вопросы безопасности».

Кроме того, в Вашингтоне отметили, что в четверг помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид проведет консультации с союзниками по НАТО в Брюсселе для «выработки скоординированного подхода», передает РИА «Новости».

Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков и Донфрид обсудили на встрече в Москве гарантии безопасности в свете постоянных попыток США и НАТО изменить ситуацию в Европе в своих интересах. На прошлой неделе президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме.



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