 

Утверждены даты ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году

15.12.2021, 22:30, Новости дня
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Рособрнадзор назвал даты, в которые в 2022 году будут проводиться ЕГЭ и ОГЭ.

Как следует из приказов ведомства, в основной период ЕГЭ по географии, литературе, химии пройдет 26 мая; по русскому языку – 30 и 31 мая; по математике – 2 (профильного уровня) и 3 (базового уровня) июня; по истории, физике – 6 июня, по обществознанию – 9 июня. 14, 16 и 17 июня – ЕГЭ по иностранным языкам, 20 и 21 июня – по информатике.

Для иностранцев и обучающихся по программам среднего профессионального образования ЕГЭ пройдет с 21 марта, резервные дополнительные дни – с 11 апреля по 2 июля, передает РИА «Новости».

В основной период ОГЭ пройдет: 20 и 21 мая – иностранные языки; 24 мая – математика; 27 мая – обществознание; 1 июня – история, физика; биология; химия; 7 июня – биология, информатика, география, химия; 10 июня – литература, физика, информатика, география; 15 июня – русский язык. Досрочный период для ОГЭ – с 21 апреля по 17 мая, основной – с 20 мая по 2 июля, дополнительный – 5–24 сентября.

Напомним, Рособрнадзор объявил сроки и формат ЕГЭ в 2022 году. Пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что ЕГЭ в 2022 году планируется провести в «доковидном» формате – оффлайн.



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