Эксперт: Эффективность американского боевого лазера падает в тумане и дымке

Испытанный США боевой лазер эффективен только против дронов и катеров-камикадзе, при этом системы наведения можно подавлять с помощью средств радиоэлектронной борьбы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев. Об испытании твердотельного лазера в Аденском заливе сообщил Пятый флот США.

«Смысл борьбы с боевыми лазерными системами заключается в том, чтобы с помощью РЭБ и других методов подавить систему наведения, а не само оружие. Поэтому ключевой вопрос – какая система наведения используется американцами», – говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев.

Если радиолокационная система наведения «подавляется всеми известными системами радиоэлектронной борьбы», то оптическая менее уязвимая для воздействия, но «и такая задача вполне решаемая». «Испытанное американцами лазерное оружие в Аденском заливе, по всей видимости, обладает оптико-электронным наведением», – полагает эксперт.

Однако такой низкотехнологичный противник как хуситы вряд ли смогут противодействовать американскому лазеру просто из-за отсутствия у них каких-либо современных средств радиоэлектронного подавления. «На данном этапе американцы не решают задачи защиты своего лазерного оружия от систем РЭБ. Главный смысл этой системы, кроме распила денег и освоения средств налогоплательщиков, в том, чтобы эффективно поражать несколько быстро движущихся целей, не расходуя ракетный боезапас», – отметил собеседник.

В то же время инженеры и ученые до сих пор не могут справиться с недостатками лазерного оружия, мешающие ему вытеснить традиционные ракеты. В первую очередь, это высокая зависимость от условий использования и мощных источников энергии. «При любом тумане и даже дымке эффективность лазерного оружия существенно падает», – подчеркнул Денисенцев.

Говорить об использовании лазерных установок для борьбы с подводным флотом говорить не приходится вовсе, потому что лазер не способен эффективно пробивать толщу воды и прочный корпус самой субмарины. «Пока идет заточка на поражение радиоуправляемых низколетящих беспилотников и катеров-камикадзе со взрывчаткой на борту. Принципиальные преимущества лазерного оружия проявляются только в условиях применения в космосе, где нет воздушной среды. В перспективе такие системы могут получить в космосе преимущество над другими видами вооружений», – подытожил Денисенцев.

В среду стало известно об успешном испытании лазерного противолодочного оружия с корабля ВМС США «Портлэнд» в Аденском заливе. Стрельба произошла еще 16 мая этого года. На распространенных изображениях показан лазер, исходящий от палубы военного корабля, поражающий беспилотник.

Данная лазерная система предназначена для противодействия катерам-беспилотникам с бомбами, которые применяют в Красном море йеменские хуситы. Пятый флот США уточнил, что использовался твердотельный лазер, который поразил статичную надводную цель.

Военные не сообщили, какой мощности был лазер, но по оценке западных экспертов, она должна достигать 150 киловатт, потому что подобные лазеры испытывались в 2018 году. Первые лазерные системы, которые обкатывались в 2011 году, обладали лишь 30-киловаттной мощностью.