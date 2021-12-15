Когда локоны важнее головы

Картина мира от Екатерины Мизулиной, директора Лиги безопасного интернета.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Если бы Екатерины Мизулиной не было, ее следовало выдумать. Можно долго рассуждать о том, что абсурд — любимая муза российской власти. Но лучше посмотреть на YouTube-канале «А поговорить?» интервью Ирины Шихман с директором Лиги безопасного интернета, чтобы своими глазами увидеть вполне материальный плод этой любви.

На российской почве, щедро унавоженной запретами, вырос дивный цветок. Профессия Мизулиной — запреты. Уже вырисовываются контуры династии запретителей. Мизулина-старшая, цитирую Шихман, «защитница силовых структур в законодательных органах власти». По совместительству мама-сенатор (вместе с представителями все тех же силовых структур) входит в попечительский совет Лиги безопасного интернета, которой руководит дочь. С одной стороны, работа у дочки непыльная: сначала собираешь дань с населения в виде жалоб, затем направляешь их куда надо. С другой стороны, контролировать интернет с помощью возбужденных жителей так же невозможно, как построить пролетарское государство в глубоко крестьянской стране. Но Россия, как известно, никогда не пасовала перед трудностями. И Екатерина Мизулина, нынешнее лицо России, перед ними тоже не пасует.

Она отличается завидным умением не отвечать на конкретные вопросы. В чем выражается пропаганда наркотиков у Дудя и Моргенштерна? Они «вызывают проблемы» у экспертов. Откуда вы знаете, что Моргенштерн финансируется из-за рубежа? Есть такая версия. А откуда вы взяли файлы с перечнем тем для его композиций? СМИ писали. Можете охарактеризовать людей, которые присылают вам жалобы? Разные люди присылают. Как выглядит день сотрудников вашей Лиги? Часть работает в регионах, внедряется в разные сообщества, часть сидит в офисе, ищет фейки. Удалось устранить хоть один фейк? Да. Приведите пример. Не помню.

Путин сделал себе прививку, а уровень вакцинации в стране не возрос, почему? Возрос. А вы откуда знаете? Это обсуждалось.

Кто ваши эксперты? Их много плюс еще искусственный интеллект.

Тут следует сделать паузу, отдышаться. Отдохнуть от гремучей смеси природного ума самой Мизулиной с искусственным интеллектом, созданным неведомыми мастерами сыска. А лучше совсем уйти от застывшего лица, обилия безличных фраз, лексики третьеклассницы. И только филигранное мастерство Ирины Шихман заставило меня досидеть до конца.

Усыпив бдительность собеседника, ведущая выкатывает тяжелую артиллерию — как вы относитесь к Григорию Лепсу? Тень улыбки набегает на лицо Мизулиной: хорошо. А ведь он, продолжает Ирина, не раз признавался — сам употреблял наркотики и даже некогда ратовал за их легализацию (ролик прилагается). Тень улыбки скоропостижно покидает мизулинское лицо. Ирина продолжает наступление. Вот уже и Денис Майданов, свежий депутат Госдумы, рванул на экране гитару и завопил: «Время — наркотик». После представителя правящей партии настает время хита «Агаты Кристи» «Напудрив ноздри кокаином». «Что же вы их не заметили?» — интересуется Шихман. Игнорируя коварство Лепса и Майданова, Екатерина Михайловна неожиданно бурно прореагировала на «Агату»: на него не было жалобы! Не было потому, уточняет Шихман, что Вадим Самойлов — член Общественной палаты и доверенное лицо президента? Или потому, стремительно расширяет горизонты безопасного интернета лично Мизулина, что я в детстве слушала «Агату Кристи».

Никогда еще разговор о принципах российского правосознания не был столь откровенным.

Оказывается, стратегия Лиги проста, как мычание. Первое: «своим» можно все, остальным — закон. Второе: все можно также тем, кто нравится директору.

Вот уважает она Никиту Михалкова, и оптика сразу меняется. То, что для других фейк (представления заслуженного Бесогона о чипировании вкупе с вышками 5G), для Никиты Сергеевича «его авторская точка зрения».

Незамутненность картины мира в этой голове с обильными локонами поражает воображение. За скобками оппозиции «свой-чужой» — царство простых истин. Человек XXI века примитивен, как неандерталец. Послушал песню про наркотики — сразу подсел на них. Посмотрел на группы юных самоубийц в социальных сетях — сиганул с крыши. Хорошо, что Мизулина родилась после золотого века русской литературы. А то ведь не было бы Раскольникова, убивающего старуху-процентщицу. И Каренина бы не бросилась под поезд. Лига безопасности всего на свете еще на уровне замысла упекла бы Достоевского с Толстым в кутузку. Когда-то Путин пророчески заметил: что бы мы ни строили, получается НКВД.

Беседа движется к финалу. Осталось лишь сказать, что звездная карьера нашей героини неотделима от имени Константина Малофеева. Теперь она директорствует в созданной им Лиге. А еще раньше неуемный православный бизнесмен учредил Фонд святителя Василия Великого, где Екатерина занималась благотворительностью. Любознательная Шихман спрашивает у Мизулиной, чем известен Василий Великий. «Это вопрос к Константину. — А вы не интересовались? — Нет, я читала, там довольно длинная история».

Занавес падает. Представление окончено. Безопасность интернета в надежных руках.

Слава Тарощина, Обозреватель «Новой»

—