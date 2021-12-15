Мнение: Биполярочка Зеленского

Из откровений бывшего главы администрации Зеленского Андрея Богдана, который нынче прибился к шайке Ахметова.

"Последние два года президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину. А Песков ему отвечает: о чем с вами разговаривать? Это же как себя надо было девальвировать? Это ж протокол, каждое заявление имеет значение и на него идёт ответ с другой стороны. А Зеленский говорит: "Давайте встретимся в Иерусалиме!" Это просто позор. Дипломатическая катастрофа"

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Б

У Зеленского к Путину "была симпатия" и она была взаимной. Но Зеленский своим "наглым и беспардонным" поведением перечеркнул эти отношения.

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Мы еще одной войны не переживем. Никто нас защищать не будет. Никому мы нах@р не нужны. Надо ж договариваться и отвечать за свои слова, а не нести чушь. С кем договариваться? Трубку уже никто не берет".

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"Джо Байден ведет переговоры с Путиным. Перед переговорами звонит президенту Франции, премьер-министру Германии, премьер-министру Италии, а нам не звонит. А потом пресс-служба в публичном заявлении: "Придерживаясь принципа ни слова об Украине без Украины.

Они ж троллят нас, просто прикалываются. А мы гордые берем эту фразу и идем – смотрите, мы всем доказали, что ни слова об Украине без Украины".

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"Он хочет, хочет быть похожим на Путина, но хотеть и быть – это разные вещи. Это пародия, это неудачное пародирование Путина. "Путин – это десятилетия, Путин экономику строил"

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"У меня есть информация, что эти офшоры работали и в 2020-м и в 2021 году… Офшоры, к которым когда-то имел отношение Зеленский. Они работали. Мне люди такое рассказывали. Бизнес – он же бизнес. Все все слышат"

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"Как это работает? Скажем, у депутата есть неофициальная зарплата. Тысяч двадцать, не гривен. Если ты не голосуешь, то тебя штрафуют и твоя зарплата уменьшается. И там такие плахты раздают, где расписано – за этот закон ты не голосовал, за этот закон не голосовал"

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"Маниакально-депрессивный психоз. Биполярочка. Это не болезнь, это расстройство… То, что было на пресс-конференции – это биполярочка маниакальная. Вот есть идея, ты чем-то заряжен, которая дороже тебе жизни. "Я – президент. Я главный. Я тут самый главный. Вы все должны меня слушать".

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"Я не вижу шансов. Не вижу шансов ему усидеть. Дисбалансы катастрофические. Бюджетные, экономические, энергетические, управленческие, военные, правоохранительные… Я не вижу даже того, кто захочет вместо него прийти… Как это исправить? Что сделать надо? Мы на пороге каких-то страшных событий, которых мы вообще не можем представить… Мы даже… Мы не субъект, мы объект"

Плюс в нагрузку к грязному белью от Богдана, добавился прилет из США, где в "Вашингтон Таймс" (не исключал бы, что лоббисты Ахметова и сюда дотянулись), вышла разгромная статья о Зеленском.

В условиях «глубокой озабоченности» в связи с тем, что русские и украинцы готовят заговор с целью свержения г-на Зеленского, его администрация, по имеющимся сведениям, нацелилась на самого богатого человека на Украине, энергетического магната Рината Ахметова, одновременно сплачиваясь с олигархом, в отношении которого США ввели санкции за «коррупцию».

Поддержка Ахметовым лидера украинской оппозиции и бывшего спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова (который сегодня пользуется все большей популярностью) привела к тому, что в ноябре Зеленский фактически объявил Ахметову войну, связывая его с подготовкой предполагаемого госпереворота при поддержке российских сил.

Время для конфликта с Ринатом Ахметовым выбрано крайне неудачно: власти не сделали запасов угля для электростанций, и стране угрожают перебои с подачей электричества. Если бы не закупки угля за рубежом, осуществляемые компанией Ахметова ДТЭК, на Украине уже произошел бы энергетический коллапс. Владимиру Зеленскому не следовало начинать странную, надуманную войну внутри страны, когда на границах ему, возможно, грозит реальная война.

То, что Зеленский боится проиграть на следующих президентских выборах, вряд ли кого удивляет. Газета «Вашингтон пост» (The Washington Post) справедливо заметила, что, хотя бывший комик «в ходе предвыборной кампании выступал против истеблишмента, ратовал за проведение реформ, обещая ослабить власть могущественных олигархов в стране, особых успехов в этом он не добился».

На брифинге «Атлантического совета» Кира Рудик отметила, что «антиолигархический закон, недавно подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским,… больше похож на попытку скрыть усиление президентских полномочий за фасадом популистской риторики».

С момента обретения Украиной независимости от бывшего Советского Союза в 1991 году жизненно важным стратегическим интересом США является ее стабильность и безопасность. Соединенные Штаты помогают стране противодействовать «продолжающейся российской агрессии по мере продвижения ею реформ по укреплению демократических институтов, борьбе с коррупцией и созданию условий для экономического роста и конкуренции».

С этой целью США и ЕС за последнее десятилетие предоставили Украине финансовую помощь на миллиарды долларов, направленную на поддержку необходимых энергетических, земельных и судебных реформ. Существенной была и помощь Международного валютного фонда.

На первый взгляд, недавние законодательные инициативы Владимира Зеленского будто бы направлены на проведение необходимых реформ. Однако, нацелившись на украинские бизнес-элиты в условиях, когда страна является объектом агрессии Кремля, он вызвал политический и социальный хаос, который сводит на нет иностранные инвестиции, и страна становится незащищенной от угрозы разногласий в обществе.

Да и от реформ тоже отдает лицемерием.

Борясь с Ринатом Ахметовым, Владимир Зеленский поддерживает теплые отношения со своим самым значимым сторонником, миллиардером Игорем Коломойским — олигархом, который поддерживал его избрание и был ключевым инвестором в телевизионную компанию президента. Г-н Коломойский находится в привилегированном положении. Недавно принятый «ресурсный» закон о налогообложении добычи полезных ископаемых не коснулся добычи марганцевых руд, которую контролирует Игорь Коломойский, зато налог на добычу железной руды, контролируемую Ринатом Ахметовым, увеличился.

В марте 2021 года в заявлении для прессы госсекретарь Энтони Блинкен выразил обеспокоенность тем, что Коломойский «причастен к коррупционным действиям, которые подрывают верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты и общественные процессы своего правительства, в том числе использует свое политическое влияние и служебные полномочия ради личной выгоды». Далее он отметил, что «наблюдаемые и продолжающиеся в настоящее время действия г-на Коломойского, направленные на подрыв демократических процессов и институтов Украины,… представляют серьезную угрозу для ее будущего».

Пока Киев продолжает свой нелегкий путь к демократии и рыночной экономике, власти США должны следить за тем, чтобы поддержка, оказываемая Украине, не привела к безрассудно благосклонному отношению к политике, проводимой теряющим популярность украинским президентом. Дело в том, что эта политика может свести на нет успехи, достигнутые страной за последние 30 лет.

Вне всякого сомнения, влияние олигархов на украинскую политику слишком велико, и на это следует обратить внимание. Но политика «деолигархизации», проводимая Владимиром Зеленским, отдает субъективизмом, и это ложный крестовый поход, в основе которого — недовольство и обида. То, что правила меняются для всех, кроме любимых покровителей и спонсоров Зеленского, говорит о многом.

Дэвид Кларк, специальный советник по Европе в Министерстве иностранных дел Великобритании в период с 1997 по 2001 годы, проницательно замечает, что антиолигархический закон Украины, возможно, предназначен лишь для того, чтобы укрепить позиции молодого украинского президента в тот момент, когда ничего другого он больше предложить не может.

«Зеленского обвиняют в поддержании связей с олигархом с момента вступления в должность, формировании политики и кадрового состава своего правительства в соответствии с интересами Коломойского и получении взамен положительного освещения в СМИ. Эта зависимость, вероятно, усилится по мере того, как президент будет бороться с падением популярности до истечения своих полномочий и начнет планировать свою кампанию по переизбранию на 2024 год».

Для ясности следует отметить, что украинский лидер находится в сложной ситуации: практически все, к чему прикасается государство — «Энергоатом» (атомная промышленность), «Нафтогаз» (нефть и газ), «Южмаш» (космос и ракеты), «Укроборонпром» (оборонная промышленность) — коррумпировано, некомпетентно, терпит убытки и не производит необходимую продукцию. В то же время, Украина больше не может игнорировать пагубное влияние олигархов на ее политику.

Но одно можно сказать наверняка: если Владимир Зеленский продолжит проталкивать лицемерные законы, которые являются фальшивыми, его политика будет препятствовать проведению необходимых реформ. Хуже того, он может ввергнуть страну в региональный конфликт, требующий вмешательства США и Европы. Властям США следует обратить на это внимание, пока не поздно.

https://inosmi.ru/politic/20211215/251125996.html – цинк

Такой вот публичный донос на Зеленского с вполне понятным источником жалобы американскому сюзерену.

В сухом остатке.

1. В Кремле с Зеленским общатсья не желают и просто "не берут трубку".

2. Внутри страны группа Коломойского, которая финансирует Зеленского, воюет с группами олигархов Ахметова и Порошенко на фоне падающего рейтинга и эрозии "Слуги народа".

3. Байден регулярно динамит Зелнского, а на самого Зеленского американские СМИ регулярно сливают компромат (будь то по заказу Сороса или Ахметова).

PS. Ну и по мелочи, стоит отметить идущий сейчас скандал с увольнением зам.министра МВД Гогилашвили, которого подозревают в поставках наркотиков окружению Зеленского. Гогилашвили является гражданином России, содержал тюрьмы для наркоманов (в стиле Ройзмана) и на него заводилось уголовное дело о торговле наркотиками (что не помешало ему стать зам.министром МВД Украины). В России он был судим за подделку документов.



У Порошенко уже визжат, что этот зам.министра торгующий наркотиками еще и агент ФСБ, который мог слить операцию по захвату ЧВКшников в Белоруссии.



Жена Гогилашвили ставит лайк Путину.

В общем, прекрасные кадры у Зеленского.

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