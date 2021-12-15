Предпочитают внутренний туризм зарубежным поездкам: самые популярные направления у россиян на зимних праздниках

Пандемия коронавируса и сложное финансовое положение большинства россиян не способствуют желанию отметить Новый год в дорогом отеле и на людном курорте. Почти 75 процентов граждан страны не планируют какие-либо туристические поездки на этот период. Однако те, кто все же решили куда-нибудь смотаться, зачастую не долго раздумывали с выбором конкретного направления.

Куда планируют отправиться большинство российских туристов

Всего 3 % жителей России намерены провести новогодние праздники в зарубежных странах. Об этом говорится в результатах проведенного сервисом «Сбер» исследования. Гораздо больше туристов решили отправиться на внутренние курорты страны.

Популярные у россиян зарубежные направления

Среди зарубежных стран в лидерах по популярности стал солнечный Египет. Туда направятся половина новогодних отдыхающих из числа тех, кто выбрал для отдыха заграницу. В среднем за такую поездку придется отдать 80 тыс. рублей.

На втором месте по популярности расположилась Турция. За неделю отдыха в трехзвездочном отеле нужно будет заплатить 21 тысячу рублей на двоих. Стоимость пятизвездочного отеля составит 69 тыс. рублей на двоих.

На третьем месте находится ОАЭ. Отдых там будет стоить дороже – 86 тыс. руб. на двоих человек. Многие россияне планируют посетить Кубу, Мальдивы, Доминикану.

Внутрироссийские направления

24 % от планируемых россиянами путешествий придутся на Москву и Подмосковье. В Петербург направятся 16 % отдыхающих. На долю Кавказа приходится всего 4 %, на Кубань – 7 %, а на Крым и Карелию – только по 3 %. Многие планируют съездить в Калининград, Великий Устюг, Мурманск и другие города России.

Что касается стоимости проживания, то в Сочи четырехзвездочный отель будет стоить 50 тыс. руб. на двоих за 8 дней, тогда как в домах отдыха стоимость существенно меньше – 30 тыс. рублей. В Анапе гостиница будет стоить как минимум 48 тыс. рублей.