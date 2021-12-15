В НБУ рассказали, как повлияет на инфляцию в Украине выплата по 1000 грн за вакцинацию от COVID-19

“В виду того, что объем такой программы невелик, он фактически не влияет. Это не тот объем программы, который может оказывать существенное влияние на инфляцию, потому что 1000 грн на человека не сможет существенно стимулировать и без того высокий потребительский спрос. Также стоит учитывать, что потратить эти средства можно будет только на отдельные виды услуг, которые являются недостаточно загруженными сейчас и занимают очень незначительную долю в потребительском наборе. У нас был расчет – до 0,1 процентного пункта воздействия на показатель годовой инфляции”, – отметил Шевченко.

Контекст:

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату по 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19.

В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг, что окажет поддержку бизнесу в условиях пандемии.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что выплату анонсированной президентом 1 тыс. грн профинансируют из фонда поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19.

По его словам, в этой программе смогут принять участие около 6 тыс. субъектов бизнеса. “3 млрд грн направляем на программу в этом году, еще 3 млрд грн – в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета”, – писал Шмыгаль.

2 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6297 о выделении 8 млрд грн на поддержку бизнеса в “красных” зонах, эти средства могут быть использованы для выплаты по 1 тыс. грн вакцинированным от COVID-19 гражданам. Президент подписал закон 8 декабря.

13 декабря стартовало бета-тестирование услуги “єПідтримка”.

Оформление виртуальной карты для выплат за вакцинацию бесплатное. Сейчас в программу входят следующие банки: Monobank, “Альфа-Банк”, “Укргазбанк”, “А-банк”, “ПриватБанк” и “Ощадбанк”. В Минцифры сообщили, что этот список будет расширяться.

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