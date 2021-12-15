 

CGTN – Путин и Си договорились защищать национальное достоинство и общие интересы России и Китая

15.12.2021, 21:50, Новости дня
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Во время виртуальной встречи 15 декабря глава КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин договорились продолжить развивать сотрудничество между странами и поддерживать друг друга в защите общих интересов, передаёт CGTN. Лидеры назвали российско-китайские отношения «образцом сотрудничества в XXI веке».


Reuters

В ходе своей виртуальной встречи председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин пообещали продолжить развивать отношения между своими странами, пишет CGTN. 

 

Китайский лидер обратил внимание на близкое взаимодействие между КНР и Россией в различных сферах и и поддержал слова Путина, назвав отношения между двумя странами «образцом сотрудничества в XXI веке». Также Си высоко оценил поддержку РФ в защите главных национальных интересов Китая и противостоянии попыткам посеять разногласия между Пекином и Москвой. 

 

Кроме того, глава КНР напомнил, что в этом году РФ и Китай отмечают 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и решили продлить соглашение ещё на пять лет. По словам Си Цзиньпина, две страны будут и дальше решительно поддерживать друг друга в защите национального достоинства и общих интересов. 

 

Китайский лидер выразил готовность работать вместе с президентом Путиным над новыми проектами двустороннего сотрудничества во всех областях на основе достижений, которые РФ и Китай сделали в этом году. 

 

Говоря о торговле между двумя странами, Си указал на её огромные политические преимущества и потенциал. За три квартала 2021 года товарооборот РФ и Китая впервые превысил $100 млрд. По мнению Си, объёмы двусторонней торговли за весь уходящий год могут побить рекорд. 

 

В ходе переговоров глава КНР подытожил 2020—2021 Годы научно-технического и инновационного сотрудничества между двумя странами, упомянув о серии реализуемых крупных стратегических проектов и развитии синергии между китайской инициативой «Один пояс — один путь» и Евразийским экономическим союзом, в котором участвует Россия.



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