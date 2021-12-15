В Минобороны Украины заявили о создании нового рода войск

Береговые ракетные войска Украины находятся в стадии развития и будут сформированы к 2026 году, информирует пресс-служба министерства обороны Украины.

«В их состав войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса «Нептун». Ко второму кварталу следующего года полностью будет сформирован первый дивизион этого современного комплекса, который вскоре встанет на боевое дежурство», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление оборонного ведомства Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до 2035 года страна построит большой военно-морской флот, в частности появится военно-морская база в Бердянске.

Ракета комплекса «Нептун» Р-360 имеет массу 870 килограммов, массу боевой части – 150 килограммов, дальность пуска до 280 км, скорость около 900 км в час, высоту полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.

Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявлял, что Украина при необходимости может уничтожить армию Венгрии силами одной бригады ВСУ.