Сборная РФ в форме СССР обыграла Канаду в стартовом матче Кубка Первого канала

Хоккеисты сборной РФ обыграли команду Канады в стартовом матче на домашнем этапе Евротура – Кубок Первого канала – со счетом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2), встреча прошла в Москве на арене в «Парке легенд».

У победителей отличились Егор Коршков (5-я минута), Александр Елесин (29), Никита Нестеров (40) и Вадим Шипачев (41). У канадцев шайбы забросили Брэндон Гормли (28), Даниэль Одетт (48) и Эрик О’Делл (59), информирует РИА «Новости».

Сборная Канады на Кубке Первого канала представлена игроками, выступающими в европейских чемпионатах, прежде всего, в клубах КХЛ.

16 декабря РФ сыграет матч с командой Швеции, канадцы встретятся со шведами 17 декабря.

Ранее пресс-служба Федерации хоккея РФ (ФХР) сообщила, что сборная РФ по хоккею проведет первый матч Кубка Первого канала с канадцами в форме, стилизованной под экипировку сборной СССР 1956 года. В 1956 году сборная СССР впервые выступила на Олимпийских играх и завоевала золотые медали.

Напомним, хоккейная российская сборная уступила в матче первого этапа Евротура Кубок Карьяла шведской команде в Хельсинки, встреча завершилась со счетом 4:2.