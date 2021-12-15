Зеленский отвел США ведущую роль в урегулировании конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США играли главную роль, а не эпизодическую в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, сказал он в Брюсселе.

«Работает «нормандский формат» или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надежнее и эффективнее. Мы работаем над параллельными шагами. Я рад, что США хотят играть в этом ту или иную роль», – сказал Зеленский в эфире телеканала «Рада», передает РИА «Новости».

В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину личного состава ВС страны. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе.

Ранее сообщалось, что береговые ракетные войска Украины находятся в стадии развития и будут сформированы к 2026 году. Об этом заявили в министерстве обороны страны.