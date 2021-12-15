Обнаженка с напряженкой

У завода, успешно выпускающего эротические календари, проблемы с выпуском подъемных механизмов.

Мало ли с чем в стране нехорошо, зато хорошо с эротикой. Даже на прямых линиях с президентом на нехватку эротики не было ни одной жалобы. Но вот дело идет к новогоднему празднику, и общественность Набережных Челнов заволновалась: сможет ли город достойно встретить 2022 год, если одно здешнее славное предприятие не выпустит традиционный эротический календарь?

Предприятие это именуется крановым заводом, что давно уже никого не сбивает с толку. Да, тут производят грузоподъемные механизмы, которые мы обычно видим украшенными табличками «Не стой под стрелой!». Но под Новый год это никого не интересует. Ведь уже лет 15 подряд крановый завод радует потребителей эротическими календарями, для которых, как уверяет здешнее начальство, снимаются не специально обученные дамы, а свои очаровательные работницы.

Страница календаря Набережночелнинского Кранового Завода за 2020 год. Фото: nchkz.ru

Недостаточно одетые девушки на этих снимках стоят у станков или перемещаются по производственным площадкам, что у обладателя календаря не вызывает никаких нареканий. И не беда, что мысли его при взгляде на эту продукцию несколько путаются и что он уже плохо отличает ноябрь от мая, да и все 365 дней ему кажутся не рабочими, а праздничными и выходными. Всякому хочется съездить на крановый завод на экскурсию, а некоторые мечтают устроиться туда — если не на работу, то хотя бы на производственную практику.

При этом порой слышны голоса противников этой затеи, которая им кажется аморальной. Ну что уж они? Другое дело, никто не подумал, что в цехах все-таки прохладно, а так раздеться было бы целесообразно разве лишь возле доменной печи. Ну и технику безопасности как-то упустили из виду.

А ведь при появлении в цеху оголенных девушек какой-нибудь электрик может ненароком ухватиться за оголенный провод.

Хотите еще про эротику? С удовольствием бы, но пора немного сказать о заводских проблемах. 13 октября (по эротическому календарю) генерального директора и совладельца предприятия Марса Тимербулатова взяли под стражу по подозрению в хищении 5 млн рублей при выполнении гособоронзаказа. Мало того, в отношении него возбудили уголовное дело в связи с уклонением от уплаты предприятием налогов на сумму, превышающую 400 млн рублей. Решение районного суда об аресте Тимербулатова вскоре отменили и ограничились запретом определенных действий, а на днях эту меру пресечения еще немного смягчили и продлили на два месяца.

Фото: nchkz.ru

В деле, которым занимались ФСБ и СКР, вроде бы не все однозначно. Тимербулатов в последнее время болел, и некоторые сомнительные документы якобы подписывали его заместители. Но, так или иначе, у завода большие неприятности: правоохранительные органы отступать не собираются, рабочий ритм предприятия нарушен, людям уже задолжали зарплату за октябрь и ноябрь, пошли разговоры о банкротстве. При таких условиях выпуск основной продукции весьма затруднен, и, казалось бы, что уж говорить о календарях.

Но все будет хорошо. С календарями, имеется в виду. Завод уже анонсировал выпуск новенького — на 2022 год. Куда же без него! А что касается судьбы предприятия, то в Набережных Челнах имеет хождение простая версия: проверки затеяны с известной целью — отжать завод у его владельцев. И что скоро для него найдутся другие хозяева. Тут так и хочется внести поправку: больше похоже на то, что кто-то решил отжать у Тимербулатова знаменитый эротический календарь. Но это не факт. И тем более не голый.

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

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