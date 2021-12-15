Жена Петришина – Личное мнение

Помните, я говорила, что не понимаю, зачем Леся Кафельникова вышла замуж за какого-то Петришина? Ну, забеременела — бывает: это же не повод сочетаться браком с непонятно кем.



Фото: Соцсети

На днях новоиспечённая жена и мама красноречиво прижималась туловищем к Тимати.

Видимо, до Леси, наконец, дошло: лучше быть взбалмошной дочкой Кафельникова, чем счастливой женой Петришина.

Чем лучше? Ну, хотя бы тем, что, кто такой Петришин, даже я не особо в курсе, а гуглить — лень. Даже мне — лень! Представляете, насколько нерелевантен этот персонаж?

Кажется, он делал предложение актрисе Ходченковой, а его фирма занимается организацией турниров по пляжному волейболу. На этом — всё.

Неудивительно, что Леся прозрела и теперь жмётся к Тимати, будто она — его жена, а не Петришина. Хоть к кому бы прижаться — лишь бы не к собственному мужу, с которым она — Лесь, признайся — просчиталась.

В общем, к папке, лапушка, беги. Быстро и не оглядываясь.

Не трать энергию ни на унылого Петришина, ни на глянцевого Юнусова: для Тимки ты — старая и рожала писей. Совершенно не его типаж.

Пацаны, если ваша женщина прижмётся на новогоднем корпоративе к мужчине так, как прижалась Леся к Тимати, реакция последует? А какая?

Дамочки, а вы верите в то, что Леся отирается о Тимку чисто по-дружески, не имея на него никаких видов, что мужа она любит и никогда от него не уйдёт? Почему?

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