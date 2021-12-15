 

Светлана Пермякова ответила обидевшемуся Ярославу Ярушину

15.12.2021, 21:33, Разное
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Светлана Пермякова, вернувшись в Москву, прокомментировала свою победу на шоу «Звезды в Африке» и поведение Ярослава Ярушина. Соответствующее видео актриса опубликовала на своей странице в Instagram.
Ярослав Ярушин, узнав о победительнице, обиделся на всех и покинул проект, не сказав ни слова. Более того, в финальном испытании юмористка смогла опередить соперника, чего он явно не ожидал. Пермякова же считает, что победителем всегда становится сильнейший, мудрейший и справедливый человек, и эти все качества ей присущи. Что касается сложившейся ситуации, то она в своем видеообращении назвала ее «победой добра над злом», что было доказано во время последнего выпуска шоу.

Шоу «Звезды в Африке» вышло на телеэкранах 19 сентября. Участниками проекта стали 15 звезд, которые боролись за победу и главный приз в размере 5 миллионов рублей, пишет издание NewInform.



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