Мнение: Советская «Лада» в Германии, борьба с аэроклубами в СССР и близнецовый аргумент против коммунизма

1. Любопытная статья об экспорте советских «Лад» в Западную Германию, из «Литературной газеты» 1988 года. Если верить статье, то «Лада» занимала последнее место по качеству среди всех марок автомобилей, продаваемых в ФРГ, и это при том, что немцы наладили производство автозапчастей для советских машин и перед продажей на немецком рынке меняли там электронику и другие важные компоненты:

https://olegmakarenko.ru/2303765.html?thread=834920725#t834920725

Что же это такое? Может быть, это всё неправда, перестроечная чернуха и клевета? Что мешало советским автозаводам выпускать качественную, достойную экспорта продукцию, хотя бы в небольшом объёме?

2. Читатели размышляют про борьбу властей СССР с бегством советских граждан за рубеж:

https://olegmakarenko.ru/2303765.html?thread=834938389#t834938389

Конечно, “все” бы не уехали, Запад столько бы не переварил, поэтому едва при Горбачеве сделали свободный выезд, на Западе сразу ввели труднопреодолимые ограничения на въезд. Главная причина жесткой политики коммунистических режимов была даже не в том, что свалили бы лучшие, а в том, что раб не должен даже мечтать о побеге, о возможности изменить свою жизнь. Представьте, разрешили свободный выезд — каждый год уезжает полмиллиона или один миллион человек (сколько Запад может принять), но остальные-то миллионов сто думают не о строительстве социализма, а о том, как бы попасть в число этих счастливчиков.

Приведу наглядный пример, который, как по мне, лучше всего характеризует всю советскую систему в целом. В 1949 году два курсанта аэроклубов свалили за бугор. Казалось бы, и пускай, с материальной точки зрения каждый год билось (с машинами) на порядок больше курсантов и это воспринималось как неизбежные издержки производства.

Ну, издайте циркуляр об усилении воспитательной и профилактической работы, завербуйте новых стукачей, а от имеющихся потребуйте более добросовестной работы, чтобы сообщали о малейших проявлениях “нездоровых настроений” у товарищей; отправьте в ГУЛАГ родственников беглецов. Скорей всего, кстати, так и сделали, Сталинский УК предусматривал для родственников бежавших из СССР 5 лет заключения, с заменой ссылкой, если они не знали о намерениях (а поди докажи, что не знал).

Но все оказалось куда серьезнее. Вопрос обсуждался на Политбюро(!), важнее дел в государстве не нашлось. Было решено закрыть все аэроклубы, находящиеся ближе 400 км к границе. А ведь в них были вложены большие госсредства — теперь всё насмарку плюс куча связанных с закрытием проблем.

И создавались аэроклубы не для баловства, а как механизм подготовки будущих кадров для ВВС. Ведь государству куда выгоднее давать первоначальные теоретические знания и навыки пилотирования не когда будущий летчик в училище на “всех видах довольствия”, а когда он дома — или сам зарабатывает на жизнь на заводе, или папа с мамой содержат.

Генерал Каманин описывал в своем дневнике, как он пытался отстоять у Василевского хотя бы Ташкентский аэроклуб (видимо, исходя из того, что оттуда улетать некуда). Прославленный маршал, на тот момент начальник Генштаба, позвонил Булганину, но тот его едва не обматерил.

Вот этот фрагмент в книге про Василевского:

https://history.wikireading.ru/249547

В должности первого заместителя министра Вооруженных Сил СССР маршал Василевский занимался решением различных вопросов, связанных со строительством, развитием и обучением войск. Ему также приходилось заниматься такой общественной организацией, как ДОСААФ, которой руководил генерал Н. П. Каманин. В 1949 г. в этой организации произошли неприятные происшествия: два летчика улетели на легкомоторных самолетах за границу: один — в Турцию, другой — в Югославию. Политбюро ЦК ВКП(б) решило закрыть все приграничные аэроклубы — симферопольский, одесский, ленинградский, бакинский и др. Маршал Василевский вызвал генерала Каманина к себе для окончательного редактирования решения Политбюро.

— Александр Михайлович, я считаю нецелесообразным включение ташкентского аэроклуба, который находится в 600 км от границы в число закрываемых, — сказал Каманин.

Василевский решил все же посоветоваться по этому вопросу с Булганиным и позвонил ему по кремлевскому телефону, но начал разговор не совсем удачно:

— Николай Александрович, мы тут с товарищем Каманиным редактируем решение Политбюро, он предлагает ташкентский аэроклуб не закрывать…

Булганин, не дослушав Василевского, грубо закричал в телефонную трубку:

— Пусть он не решение Политбюро редактирует, а наводит порядок в подчиненных ему организациях, а то мы ему…

Василевский, слушая Булганина, плотнее прижал трубку телефона к уху, стараясь избавить Каманина от угроз и ругани Булганина. Тот все еще продолжал бушевать, а Василевский лишь коротко успевал отвечать:

— Да… понятно… ясно…

Когда Василевский наконец положил трубку, то произнес всего одну фразу:

— Николай Александрович не согласен.

3. Читатель Дмитрий Л привёл в комментариях дополненный список стран, заметно обедневших после наступления коммунизма по сравнению со своими странами-близнецами, имевшими изначально примерно одинаковый уровень развития (я добавил в начало списка ГДР и ФРГ, для большей полноты картины):

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/neustranimyi-deficit-ustarevshaia-pribavochnaia-stoimost-i-bliznecovyi-metod-protiv-kommunizma-617ee83d23fba662d0140bad#comment_977546593

Абсолютно согласен с автором!!! Готов привести десятки примеров близнецового метода.

Это страны, которые имели сопоставимый уровень экономического развития до прихода коммунистов к власти в одной из этих стран! Вот примеры:

0) Восточная и Западная Германия

1) Куба и Пуэрто-Рико

2) Северная Корея и Южная Корея

3) Китай и Тайвань

4) Эстония и Финляндия

5) Чехия и Австрия

6) Болгария и Греция

7) Словения и Австрия

8) Албания и Турция

9) Мьянма и Малайзия

10) Зимбабве и Ботсвана

11) Венесуэла и Колумбия

Везде отказ от капитализма в пользу самоизоляции и уравниловки неизменно приводит к общей бедности.

Итак, у нас имеется уже довольно серьёзная выборка: целая дюжина пар государств-близнецов. Похоже, близнецовый метод однозначно говорит о том, что коммунизм не работает: он куда менее эффективен даже по сравнению с не самым идеальным капитализмом в развивающихся странах.