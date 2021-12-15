Владельцами смартфонов iPhone SE могут стать миллиард человек

По поводу перспектив смартфона iPhone SE, который производитель не желает снимать с конвейера, высказались аналитики агентства JPMorgan. После проведенных исследований они пришли к выводу, что владельцами данного гаджета могут стать миллиард человек по всему миру.

Однако это произойдет в том случае, если производитель обеспечит прием сигнала 5G во всех аппаратах, а также будет проводить правильную маркетинговую политику.

Моделируя развитие ситуации, эксперты также учли, что подорожание данной модели смартфона станет умеренным. Например, цена со 180 американских долларов увеличится до 210. Также аналитики отметили, что ныне капитализация американской компании Apple приблизилась к гигантскому значению в три триллиона долларов США.