Появятся даже официальные костюмы: какие джинсовые вещи станут главными трендами 2022 года

Сложно поверить, что первые джинсы были изобретены в середине 19-го века. Да, поначалу синие брюки расценивались исключительно как фермерская спецодежда. Однако спустя век джинсовая мода завоевала весь мир. С каждым годом вещи из денима становились все популярнее, росло их влияние, ширился ассортимент.

В наши дни хотя бы одна пара джинсов имеется в гардеробе у каждой модницы. Даже у той, которая придерживается элегантного стиля в одежде. Ну а любительницы направления кэжуал готовы скупать все подряд: джинсовые юбки, платья, рубашки, джинсовки и даже составлять джинсовый тотал-лук.

А все потому, что одежда из плотного денима приятна телу, она хорошо сочетается с другими элементами базового гардероба, защищает от капризов погоды и при этом стильно выглядит. Сегодня мы поговорим о том, какие вещи из мира джинсовой моды станут главными трендами 2022 года.

Джинсы со стразами и цветными камнями

В следующем году в тренды вернутся гламурные украшения на одежде: бусины, стразы, а также камни из разноцветного стекла. После нескольких сезонов тотального минимализма модницы вновь хотят чувствовать себя королевами. Хотя идея таких джинсов со времен гламурных нулевых несколько видоизменилась.

Теперь дизайнеры предложили нам носить изделия, которые украшены россыпью камней по всей штанине или по ее нижней части. Нет больше никаких аппликаций и блестящих фигурок в зоне бедер. Все очень хаотично, но креативно.

Мешковатые джинсы в стилистике 90-х

Вопреки прогнозам, узкие джинсы не спешат возвращаться на модный Олимп. Напротив, актуальные женские модели получили еще более гипертрофированный объем в области бедер и по всей длине.

Трендовые мешковатые джинсы сильно напоминают изделия, которые носили поклонники субкультур в 90-е. Однако в нынешних моделях сохраняется высокая и средняя посадка. Модницы пока не приняли попытки звезд вернуть в моду джинсы с низкой талией.

Кстати, такие мешковатые джинсы могут стать частью офисного дресс-кода, если вы наденете их с удлиненным джинсовым пиджаком прямого кроя. Ну а в повседневных образах широкие джинсы можно продолжать носить с кроп-топами и водолазками.

Цветные джинсы

Нет никаких сомнений в том, что цветной деним вносит большое разнообразие в наш повседневный гардероб. Хотите быть в тренде, но не знаете, с чем комбинировать розовые, зеленые или желтые джинсы? На помощь всегда придет белая рубашка оверсайз или укороченная белая футболка.

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В стиле пэчворк

Джинсы с декоративными контрастными заплатками начали приобретать свою актуальность прошлой весной. Пэчворк не желает сдавать свои позиции, делая ставку на еще большую контрастность и оригинальность моделей. Этот тренд оценят все рукодельницы, которые хотят реанимировать случайно порванное изделие. Ну а носить такие “заплаточные” джинсы лучше с минималистичным однотонным верхом. Хотя бы все с той же белой футболкой.

Длинные джинсовые юбки

Джинсовые юбки приобретут радикальную макси-длину. В связи с чем актуальными будут разрезы спереди или небольшое расклешение. Элементы пэчворка в джинсовых юбках тоже приветствуются. Модели со вторичного производства выглядят весьма креативно и необычно.

Мини-юбки

Длина мини триумфально вернулась в моду минувшей осенью. Поэтому нет ничего удивительного в том, что трапециевидная джинсовая юбка на пуговицах находится в разряде “актуальное”. Также в тренде будут присутствовать короткие юбки с необработанным краем и асимметричные модели.

Сарафаны

Хотите удивить всех уже этой зимой? Тогда приобретите джинсовый сарафан ниже колена. Сейчас такую вещицу можно носить с водолазкой, ну а летом джинсовый сарафан станет самостоятельным предметом гардероба.

Джинсовые костюмы

Джинсовый тотал-лук проникнет в разные сферы нашей жизни. Носить комбинацию “брюки + рубашка” или “юбка + джинсовка” можно будет не только во время случайных прогулок. Отсутствие декора и строгий фасон такого костюма позволят носить его даже на работу.