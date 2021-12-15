Зеленский обсудил с Макроном евроинтеграцию Украины и ее евроатлантические стремления

В Офисе президента заявили, что лидеры обсудили актуальные вопросы украинско-французского сотрудничества.

“Президенты обсудили вопросы европейской интеграции нашей страны. Владимир Зеленский приветствовал амбициозные планы Франции на период ее председательства в Совете ЕС в первом полугодии 2022 года и выразил надежду, что французское председательство будет уделять особое внимание вопросам безопасности Украины и противодействию российской гибридной агрессии в Европе”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Зеленский и Макрон “скоординировали позиции по реализации евроатлантических устремлений Украины”.

Зеленский также отметил, что курс Украины на членство в НАТО остается неизменным.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила 22 сентября 2021 года, что Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что Украина хотела бы стать членом Евросоюза в течение 5–10 лет, но это зависит не только от Киева, но и от 27 других стран – членов ЕС.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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