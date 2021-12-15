 

“Ищут для этого большие деньги”. Богдан назвал, кто готовит Ермака в президенты

15.12.2021, 21:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Журналист спросил Богдана, пойдет ли Ермак в президенты, если, скажем, завтра будут выборы в Украине.

“Запасной вариант у них [ОПУ], они это играют. [Президент РФ Владимир] Путин и [экс-глава Кремля Дмитрий] Медведев… Ну, если не… Ну, смотри: я точно знаю, что они это обговаривают, – ответил экс-глава ОПУ. – На рынке вот этих информационных всех политтехнологий – да? – это… знаешь, если ты произвел газ, то знает вся страна… Деньги ищут: большие деньги нужны для этого. Вот ищут”.

По словам Богдана, Ермак и президент Владимир Зеленский “друг друга знают лет восемь – десять”. Ермак никогда не говорит Зеленскому “нет”, отметил Богдан. Он добавил, что Ермак сидит в кабинете президента “целыми днями”.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Зеленский назначил своего помощника Ермака руководителем Офиса президента в феврале 2020 года. До Ермака эту должность с мая 2019-го занимал Богдан.

Перед увольнением Богдана и назначением Ермака Зеленский заявил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать. Президент подчеркнул, что из-за них ему придется расставаться с сотрудниками, но фамилий не назвал.

С именем Ермака связан ряд скандалов, в числе последних – “вагнергейт” и журналистское расследование о праздновании его дня рождения на госдаче в Карпатах с доставкой гостей вертолетами ГСЧС (сам Ермак в обоих случаях обвинения в свой адрес отвергал). В центре Киева прошло несколько крупных митингов с требованием отставки Ермака. Однако Зеленский во время пресс-марафона 26 ноября заявил, что не собирается увольнять Ермака.

До политической карьеры Ермак занимался частной юридической практикой в сфере защиты интеллектуальной собственности и продюсировал фильмы. Он является учредителем украинской продюсерской и дистрибьюторской компании Garnet International Media Group.

Гордон в конце ноября заявил, что Украиной руководит не Зеленский, а Ермак.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Минск пообещал принять меры в случае угрозы государственности

18.01 / Модель Калашникова обвинила таксиста в краже портфеля за 800 тыс. рублей

18.08 / Сейм Литвы принял резолюцию о непризнании Лукашенко законным президентом Беларуси

10.07 / Найден омолаживающий мозг «белок спортсмена»

19.06 / В норвежской компании Scatec Solar заявили, что цена ее акций упала на 10% из-за кризиса в “зеленой” энергетике Украины

06.10 / Аксенов счел «лживым» поведение УЕФА из-за «украинского» Крыма на логотипе Евро-2024

26.04 / Все 36 спутников OneWeb выведены на орбиту после запуска с Восточного

18.09 / Экс-президент Армении возложил на Россию надежды по сдерживанию турецкого влияния

03.12 / Euronews – госсекретарь Блинкен предупредил, что «безрассудные действия» России не останутся без ответа

10.08 / ЕС: выборы в Беларуси омрачены неприемлемым государственным насилием

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика