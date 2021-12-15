 

Американские конгрессмены призвали Белый дом ускорить поставки вооружений Украине

15.12.2021, 21:06, Новости дня
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В состав делегации, которая посетила Киев на прошлых выходных, входили демократы Рубен Галлего, Салуд Карбаджал, Сэт Мултон и республиканцы Джо Уилсон, Майкл Волц.

По итогам визита конгрессмены заявили, что ситуация на границе Украины и России вызывает “значительную обеспокоенность“, тогда как дипломатические меры и санкции со стороны США не убедят президента РФ Владимира Путина отказаться от агрессии. В связи с этим представители Конгресса призвали Белый дом ускорить поставки оружия Вооруженным Силам Украины. Речь идет о ракетах класса “корабль-берег“, противовоздушных ракетах и системах Javelin.

По мнению Мултона, России нужно дать понять, что предоставленное Вашингтоном оружие приведет к большим потерям среди российских военных в первый же день вторжения.

“Если Путин проведет вторжение, я бы хотел, чтобы он знал, что он не сможет купить газировку из автомата в следующие пять минут, а не то, что НАТО соберет конференцию и будет дебатировать несколько недель о следующих шагах“, – заявил он.

Законодатели также убеждены, что на сегодняшний день украинские военные готовы оказывать жесткое сопротивление агрессии, однако не стоит думать, что ВСУ сможет долго держаться.

Контекст:

В конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вокруг границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявив, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

О “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину предупредил Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров Байден.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода “Северный поток – 2”, который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, любые дестабилизирующие действия РФ в отношении Украины будут стратегической ошибкой, которая будет иметь значительные последствия.

13 декабря о санкциях против РФ в случае ее вторжения в Украину договорились главы МИД стран ЕС.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 14 декабря, что угроза со стороны России постоянная, но ситуация под контролем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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