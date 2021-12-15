Неизвестный сообщил о «минировании» самолета в аэропорту Москвы
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В аэропорт Шереметьево поступило сообщение о минировании самолета, летевшего рейсом Москва – Волгоград, сообщили в экстренных службах.
«В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» рейса Москва – Волгоград. В связи с этим усилены меры безопасности, проводится проверка», – передает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Эвакуация людей не потребовалась. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Самолет должен вылететь в 22:45 мск.
Ранее информация о «минировании» 20 самолетов в аэропорту Шереметьево оказалась ложной.
В 2019 году в городах РФ началась волна ложных «минирований». Неизвестные отправляли письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в образовательных учреждениях, школах, судах и магазинах. Позже были заблокированы иностранные ресурсы, с которых поступали ложные сообщения.
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