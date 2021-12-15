В Уфе «лицам кавказской национальности» младше 40 лет запретили вход в клуб

Управляющая ночного «Ретро-клуба» в Уфе рассказала, почему в заведение не допускают «лиц кавказской национальности» моложе определенного возраста.

«Лица иностранных граждан (лица кавказской национальности) допускаются старше 40 лет (если есть сомнения, требуется паспорт)», – говорилось в правилах клуба. Управляющая «Ретро-клуба», представившаяся Альбиной, рассказала «Ридусу», что такая табличка действительно была на двери.

По словам Альбины, формат заведения – «Ретро-клуб». «Преимущественно для взрослых людей. Да, есть и такой момент, что мы людей кавказской национальности моложе 40 лет стараемся не впускать. Вы понимаете, что это частный клуб, и мы имеем право вводить возрастные ограничения», – объяснила управляющая.

Представители клуба объясняют такую позицию частыми конфликтами с участием кавказской молодежи в заведении. По словам управляющей, например, в дебоширстве был замечен некто Вартан Пилилян, который «представил в СМИ не совсем верную информацию». «Он не говорит, что две недели назад была конфликтная ситуация с этим человеком, и уже поэтому во входе ему отказано», – рассказала Альбина.

Она также отметила, что других жалоб на политику «Ретро-клуба» не поступало, но владельцы ночного заведения все равно решили убрать «дискриминирующее» объявление.

В начале недели в республиканских СМИ и социальных сетях стали появляться заметки о том, что «Ретро-клуб» якобы дискриминирует посетителей по национальному признаку. Одним из первых объявление заметил уфимский юрист Вартан Пилилян, который хотел посетить клуб вечером 11 декабря, но охрана его не впустила, сославшись на новый порядок.

Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, который предлагает запретить упоминать в прессе национальную принадлежность преступника. «Распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности», – говорится в пояснительной записке, приложенной к документу.

Газета ВЗГЛЯД писала, что этот законопроект вызвал острые споры в Госдуме. Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что подобная идея нарушает 282-ю статью УК РФ, создает напряженность в обществе и препятствует работе правоохранительных органов.