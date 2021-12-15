 

В Уфе «лицам кавказской национальности» младше 40 лет запретили вход в клуб

15.12.2021, 21:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Управляющая ночного «Ретро-клуба» в Уфе рассказала, почему в заведение не допускают «лиц кавказской национальности» моложе определенного возраста.

«Лица иностранных граждан (лица кавказской национальности) допускаются старше 40 лет (если есть сомнения, требуется паспорт)», – говорилось в правилах клуба. Управляющая «Ретро-клуба», представившаяся Альбиной, рассказала «Ридусу», что такая табличка действительно была на двери.

По словам Альбины, формат заведения – «Ретро-клуб». «Преимущественно для взрослых людей. Да, есть и такой момент, что мы людей кавказской национальности моложе 40 лет стараемся не впускать. Вы понимаете, что это частный клуб, и мы имеем право вводить возрастные ограничения», – объяснила управляющая.

Представители клуба объясняют такую позицию частыми конфликтами с участием кавказской молодежи в заведении. По словам управляющей, например, в дебоширстве был замечен некто Вартан Пилилян, который «представил в СМИ не совсем верную информацию». «Он не говорит, что две недели назад была конфликтная ситуация с этим человеком, и уже поэтому во входе ему отказано», – рассказала Альбина.

Она также отметила, что других жалоб на политику «Ретро-клуба» не поступало, но  владельцы ночного заведения все равно решили убрать «дискриминирующее» объявление.

В начале недели в республиканских СМИ и социальных сетях стали появляться заметки о том, что «Ретро-клуб» якобы дискриминирует посетителей по национальному признаку. Одним из первых объявление заметил уфимский юрист Вартан Пилилян, который хотел посетить клуб вечером 11 декабря, но охрана его не впустила, сославшись на новый порядок.

Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, который предлагает запретить упоминать в прессе национальную принадлежность преступника. «Распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности», – говорится в пояснительной записке, приложенной к документу.

Газета ВЗГЛЯД писала, что этот законопроект вызвал острые споры в Госдуме. Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что подобная идея нарушает 282-ю статью УК РФ, создает напряженность в обществе и препятствует работе правоохранительных органов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / В Украине появится колл-центр для помощи онкобольным и их родственникам

26.06 / Бывший украинский адмирал и глава Балтийского флота РФ Елисеев пришел на парад Победы с украинскими военными наградами

26.12 / Ученые сделали уникальную находку в Помпеях

01.05 / “Не того цвета”. В Беларуси женщину оштрафовали за бело-красные носки

03.07 / Кличко заявил, что ни за что не пропустил бы матч Украины на Евро 2020: Надеюсь, что пропустит вратарь сборной Англии

27.07 / Компания Moderna приступила к масштабным испытаниям вакцины от коронавируса

23.04 / Полицейских задержали по подозрению в вымогательстве 12 млн рублей в Москве

28.06 / Китайский журналист написал о проблемах с невестами из России

14.05 / “Хочется любить как в первый и последний раз”. Michelle Andrade перепела свою испаноязычную песню на украинском языке. Аудио

06.11 / Ученые рассказали о смертельно опасном средстве спасения от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика